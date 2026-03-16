Від чоловіків, народжених у ці дати, треба тікати: щастя з ними не буде, лише розчарування

У нумерології дата народження людини часто пов’язується з її характером, життєвими рисами та поведінкою у стосунках. Нумерологи вважають, що деякі числа можуть наділяти людину складними рисами характеру. У стосунках це іноді проявляється у надмірній емоційності, прагненні до контролю чи небажанні йти на компроміс. Саме тому фахівці радять звертати увагу на певні дати народження.

Числа, які вважаються непростими в нумерології

Нумерологи часто звертають увагу на числа, що мають сильну енергетику і можуть впливати на характер чоловіка. До таких дат належать 5, 14 і 23 числа будь-якого місяця.

У нумерології ці числа пов’язані з прагненням до свободи, незалежності та постійних змін. Чоловіки, народжені в ці дні, можуть мати сильний характер і яскраву індивідуальність, але водночас їм буває складно будувати стабільні стосунки.

Експерти пояснюють, що енергія числа 5 часто асоціюється з бажанням постійного руху та нових вражень. Люди з такою датою народження можуть швидко захоплюватися новими ідеями, але так само швидко втрачати інтерес. У стосунках це іноді проявляється у нестабільності. Таким чоловікам важко довго залишатися в межах чітких правил або звичних рамок.

Що говорять психологи

Психологи наголошують, що дата народження сама по собі не визначає долю людини. На характер впливають виховання, життєвий досвід і соціальне середовище.

Однак подібні нумерологічні спостереження іноді використовують як додатковий інструмент для розуміння поведінки людини. Головне, не робити поспішних висновків і оцінювати людину за її вчинками.