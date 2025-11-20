Від яких звичок варто відмовитися після 60, щоб жити довго та щасливо

Що робити, щоб жити довго та щасливо / © Freepik

Після 60 років життя входить у нову фазу — більш спокійну, але водночас дуже цінну. Це період, коли організм потребує особливого ставлення, а здоров’я стає головним ресурсом. Саме тому деякі звички, які здавалися цілком безпечними та прийнятними замолоду, у старшому віці можуть шкодити. Відмовившись від них, можна не лише поліпшити самопочуття, а й наповнити своє життя натхненням та радістю.

Малорухливий спосіб життя. Багато людей після 60 починають підсвідомо себе берегти, уникаючи будь-якого зайвого руху. Але рух — це головний чинник довголіття. Адже після легких фізичних навантажень покращується кровообіг, знижується ризик інсульту й інфаркту, зміцнюється пам’ять, стабілізується вага. Щоб почуватися добре у зрілому віці, достатньо просто гуляти на свіжому повітрі по 15-20 хвилин щодня.

Звичка «терпіти» біль і дискомфорт. У старшому віці болі сприймають як норму, але це небезпечна помилка. Ігнорування симптомів призводить до ускладнень. Важливо відмовитися від звички «само мине» та змушувати себе вчасно проходити обстеження.

Переїдання та пізні вечері. Після 60 метаболізм сповільнюється, і організму важче справлятися з великими порціями їжі. Проблеми, які викликає переїдання: сонливість і важкість у шлунку, підвищений тиск, набір ваги. Найкраще правило — легка вечеря за 3 години до сну.

Зловживання телевізором та гаджетами. Тривале сидіння перед екраном погіршує зір, негативно впливає на якість сну, провокує втому мозку, збільшує ризики появи депресії. Корисно робити перерви кожні 40-50 хвилин, а перед сном замінити екран на книгу.

Уникати спілкування. Самотність — один із факторів, який скорочує тривалість життя. Після 60 років важливо підтримувати соціальні контакти: зустрічі, прогулянки з друзями, телефонні розмови, хобі. Адже спілкування стимулює мозок і знижує рівень стресу.