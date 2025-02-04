Від нагару на сковорідці не залишиться і сліду: простий трюк, який сподобається кожній господині

Незважаючи на регулярне миття та чищення, посуд з часом втрачає свій первісний бездоганний вигляд. Жирний наліт, нагар та в’їдливий бруд стає справжньою проблемою для кожної господині. Звичайні засоби для миття посуду не завжди справляються з багатошаровими жировими відкладеннями, які накопичуються на поверхні сковорідок і каструль у процесі інтенсивного використання. Особливо складно позбутися застарілих забруднень, які в'їдаються в металеву поверхню. Однак вихід є і дуже простий.

Як швидко позбутися застарілого бруду, жиру й нагару на сковорідках і каструлях

Цей диво-засіб – звичайний нашатирний спирт, який легко впорається з будь-яким брудом на посуді. Для чищення треба підготувати старий кухонний рушник і два міцних поліетиленових пакети без отворів. Загорніть у рушник сковорідку і покладіть її в пакет, туди ж відправте відкриту пляшечку з нашатирем. Туго зав’яжіть пакет і покладіть його ще в один пакет, міцно зав’яжіть пакунок і добре потрусіть.

Струшування пакетів забезпечує рівномірне змочування поверхні рушника нашатирним спиртом, це сприятиме ефективнішому розчиненню жирного нальоту й нагару.

Пакунок зі сковорідкою треба залишити на годину, щоб засіб добре відпрацював. За цей час нагар і жир під дією нашатирного спирту розм’якне та відшарується від металевої поверхні сковорідки.

Потім витягніть сковорідку з пакета і ретельно вимийте гелем для посуду, щоб не залишилося аптечного засобу. Нагар відійде сам, його не треба буде зчищати, а посуд набуде неймовірної чистоти та сяяння.

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