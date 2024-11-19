Від накипу на прасці не залишиться й сліду: фахівці розповіли про хитрий трюк з "копійчаним" засобом

Праска — незамінний помічник в кожному домі. Проте з часом її ефективність знижується через утворення на підошві накипу. Як швидко і безпечно вирішити цю проблему?

Вам знадобиться лише приготувати простий розчин з води і столового оцту. Беріть рівні частини цих інгредієнтів. Після цього суміш залийте в резервуар праски, встановіть на приладі максимальну температуру і залишіть в робочому стані на кілька хвилин.

Не забудьте після такої процедури промити резервуар чистою водою декілька разів, щоб не лише видалити залишки накипу, але й усунути різкий запах оцту.

Як кажуть експерти, якщо регулярно проводити таку процедуру, то термін експлуатації праски значно подовжується, а її робота завжди залишається стабільною. Такий самий метод можна використовувати і для очищення від вапняного нальоту відпарювачів.

Найкраще проводити очищення хоча б раз на кілька місяців, але тут все залежить від частоти і інтенсивності використання приладу. Тому можливо вам знадобиться чистити праску частіше.

До речі, ви можете значно зменшити силу формування накипу, що дозволить рідше проводити процедуру очищення приладу. Додатково ви ще й уникнете ризику псування одягу через вапняний наліт. Насамперед, завжди наливайте в резервуар праски спеціальну воду (її можна придбати в магазинах побутової техніки) або замініть її відфільтрованою чи прокип'яченою водою. Також слід завжди зливати залишок води з резервуара до наступного прасування.

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