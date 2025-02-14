Від накипу не залишиться й сліду: як швидко почистити бойлер – допоможе цей копійчаний продукт

Від жорсткої водопровідної води водонагрівач, навіть самий якісний, покривається шаром накипу, однак із цією проблемою досить легко впоратися.

Експерти з ремонту рекомендують використовувати яблучний оцет, якщо такого вдома немає, можна скористатися звичайним білим. Фахівці переконують, що цей продукт працює не гірше за спеціальні засоби для чищення вапняного нальоту. Навіть найтовстіший шар накипу зникне, як і не було.

Спочатку бойлер треба вимкнути, потім залити 100 мл оцту на кожні 2 літри гарячої води і залишити розчин на годину, щоб він відпрацював. Якщо з першого разу не вдалося позбутися всього накипу, процедуру необхідно повторити.

Після охолодження водонагрівач треба ретельно вимити. Ви помітите, що після процедури з оцтом накип сам відходитиме від стінок і дна приладу шматками.

Варто зазначити, що використання яблучного оцту абсолютно не шкодить здоров'ю, а також не псує сантехніку. Таке чищення треба проводити регулярно за перших ознак появи накипу.

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