Від них сильно "пахне": експерти назвали породи собак, які не варто тримати в квартирі через запах

Якщо ви живете в приватному будинку, то ці песики точно не принесуть жодних проблем, але у квартирі вони будуть сильно "пахнути".

Існує понад 200 племінних собачих порід, а тому кожна людина може з легкістю підібрати таку, яка підійде якнайкраще за всіма параметрами. Однак, важливо звертати увагу не лише на переваги певної породи, але й на її недоліки. Одним із таких може стати неприємний запах.

Видання Scotsman, використовуючи для аналізу дані з Американського кінологічного клубу, склало перелік з десяти порід собак, які сильно "пахнуть", а тому вони навряд чи підійдуть для квартири, де буде сильно відчуватися запах "псятини".

Запам'ятайте ці породи, якщо ви збираєтесь взяти собаку і проживаєте в квартирі.

Лабрадор-ретривер

Ця порода собак відрізняється дуже сильним запахом. І, хоча, власники тварини можуть з часом звикнути до неприємних ароматів в квартирі, то стороння людина, завітавши в гості, навряд чи залишиться від них у захваті. До того ж, варто зазначити, що лабрадори саме з тих собак, які полюбляють під час прогулянки вивалятися у чомусь брудному і смердючому, а потім "принести" на собі цей запах до дому.

Бладхаунд

Ця досить смердюча порода, а все через поєднання пухкої складчастої шкіри та природної міцної шерсті. Може допомогти справитися з проблемою регулярне купання, але й воно не зможе повністю позбавити квартиру неприємного запаху. До того ж ці собаки схильні до вушних інфекцій, які будуть додатково створювати сморід.

Бігль

Від природи ця порода собак відрізняється сильним "собачим" запахом. А все тому, що він допомагав їм раніше відстежувати інших членів зграї під час полювання. Найбільше неприємні аромати виділяє коротка шерсть біглів.

Мопс

Може бути відразу дві причини, чому мопси можуть розповсюджувати сморід по квартирі. Насамперед, ця порода собак схильна до метеоризмів. А ще одна причина криється в особливостях їхньої шкіри. Серед складок часто збирається різноманітний бруд та мусор, який з часом починає смердіти.

Сенбернар

Рідним для цієї породи собак є сніжне середовище Альпійських гір, а тому вона відрізняється досить товстою подвійною шерстю, яка має властивість утримувати запахи. А ще вони пускають дуже багато слини, що тільки посилює сморід.

Причини неприємного запаху від собаки можуть бути різними / Фото: Unsplash

Англійський бульдог

Особливо схильна ця порода собак до виділення неприємного запаху з ротової порожнини через карієс, що викликаний неправильним розташуванням зубів. А ще вони мають зморшки на морді, під якими збираються залишки їжі, що часто смердять. Неприємною властивістю англійських бульдогів є також і те, що їхня шкіра під хвостом часто інфікується, викликаючи додаткові запахи.

Йоркширський тер'єр

Ця порода собак відрізняється розкішною шерстю, на жаль, саме вона і є причиною неприємного запаху. Адже тут швидко накопичується бруд. А ще у його волохатих вухах. Також шкіра навколо очей йоркширського тер'єра схильна до інфікування. Небажані запахи можна звести до мінімуму, якщо знаходити час на регулярне купання.

Боксер

Саме ця порода має найбільше проблеми з метеоризмом. А ще боксери часто страждають через харчові алергії, які викликають свербіння, неприємний запах шкіри. Щоб пом'якшити ситуацію, потрібно ретельно стежити за тим, чим ви годуєте улюбленця.

Кокер спаніель

Масна шерсть і довжелезні волохаті вуха стають проблемою для власників кокера спаніеля, адже в них часто накопичується бруд, який неприємно пахне. Це саме та порода собак, яка потребує довгого та щоденного догляду.

Шарпей

Через складки шкіри у шарпеїв виникають проблеми з гігієною, які і ведуть до неприємних запахів. Вам доведеться щодня купати улюбленця, щоб аромат був мінімальним.

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