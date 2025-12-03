Від розетки тхне горілим, хоч вона вимкнена: що це означає і яку деталь варто перевірити першою

Чому з розетки пахне горілим / © pexels.com

Реклама

Розетка, хоч би й не використовувалася, залишається частиною електромережі. Усередині неї може відбуватися приховане нагрівання.

Одна з найпоширеніших причин — послаблені контакти. Якщо гвинти не затягнуті належним чином, струм проходить із підвищеним опором, через що метал нагрівається.

Друга причина — накопичення пилу та бруду. Коли ці відкладення перегріваються, вони починають тліти та виділяти характерний запах гару.

Реклама

У старих розетках ізоляція проводів може бути пошкоджена. Це створює ризик короткого замикання навіть без під’єднаного приладу.

Іноді запах надходить не від самої розетки, а від розподільної коробки в стіні, де теж можуть бути зношені або пошкоджені ділянки проводки.

Перевантажена лінія — ще один чинник. Якщо до контуру під’єднано багато потужної техніки, нагрів може виникати навіть без фактичного споживання струму конкретною розеткою.

Не варто виключати й низьку якість фурнітури. Дешеві розетки з крихкого пластику швидше деформуються, перегріваються і починають плавитися.

Реклама

Запах також може виникати через рідкісні хімічні реакції між матеріалом корпусу та струмопровідними елементами, що підтверджено технічними звітами.

Навіть якщо ви не бачите зовнішніх пошкоджень, але запах з’являється регулярно — це не привід заспокоюватися. Невидимі процеси часто небезпечніші за ті, що можна розглянути неозброєним оком.

Фахівці радять: за перших ознак запаху негайно вимкніть живлення на щитку. Не користуйтеся розеткою до повного огляду.

Навіть слабкий, ледь відчутний запах — важливий сигнал. Він означає, що всередині вже виникає перегрів, а це пряме порушення правил безпеки.

Реклама

Якщо запах посилюється, коли вмикаються сусідні прилади, це може свідчити про перехресне навантаження — електролінія працює на межі, а розетка стає “слабкою ланкою”.

Повноцінна діагностика має включати термоконтроль. Електрики використовують пирометри, щоб виявити зони аномального нагріву.

Якщо є сумніви щодо цілісності проводки, оптимальним рішенням буде заміна розетки. Це значно дешевше й безпечніше, ніж усунення наслідків можливого займання.

Якщо запах з’явився після ремонту, варто перевірити, чи не пошкодили кабель під час оздоблювальних робіт — таке трапляється частіше, ніж здається.