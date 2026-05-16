Від рожевого до синього: як змінити колір гортензій без шкоди для рослин

Гортензії

Колір гортензій залежить не лише від сорту рослини, а й від складу ґрунту, в якому вона росте. За певних умов рожеві квіти можуть стати синіми або фіолетовими, а сам процес пов’язаний із рівнем кислотності землі.

Про це повідомило видання Express.

Спеціалістка із садівництва Джо МакГаррі пояснила, що на забарвлення пелюсток безпосередньо впливає показник pH. Якщо ґрунт кислий, квіти набувають синіх відтінків, а в лужному середовищі частіше з’являються рожеві. Фіолетове забарвлення може виникати у ґрунті з близьким до нейтрального рівнем pH.

Фахівчиня зазначила, що зміна кольору відбувається через алюміній, який міститься у ґрунті. У кислому середовищі рослина краще засвоює цей елемент, і саме це впливає на пігменти у квітах.

Водночас така особливість стосується не всіх гортензій. Найчастіше на зміну кислотності реагують сорти макрофіла та пильчаста. Білі різновиди зазвичай не змінюють свого кольору.

За словами Джо МакГаррі, популярний спосіб із закопуванням іржавих цвяхів не дає помітного результату та може бути небезпечним. Вона пояснила, що метал у ґрунті становить ризик для людей і тварин, а кількість речовин, які він виділяє, недостатня для зміни забарвлення пелюсток.

Натомість для отримання синіх квітів експертка радить поступово підкислювати ґрунт. Для цього можна використовувати компост для вересових рослин, кавову гущу або сульфат алюмінію. Такі добавки допомагають м’яко змінювати кислотність без шкоди для рослини.

Щоб підтримати рожеве цвітіння, навпаки, потрібно зробити ґрунт більш лужним. За словами спеціалістки, у цьому можуть допомогти садове вапно та добрива з підвищеним вмістом фосфору, які зменшують поглинання алюмінію.

Експертка також наголосила, що результат не з’явиться швидко. Помітні зміни у кольорі гортензій зазвичай стають видимими лише після одного вегетаційного сезону.

Перед внесенням будь-яких добавок садівникам рекомендують перевірити рівень pH ґрунту. Надто різка зміна умов може негативно вплинути на стан рослини та її здатність засвоювати поживні речовини.

