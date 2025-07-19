Від рожевої до синьої: як змінити колір гортензій у вашому саду без хімікатів

Гортензія

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Колір квітів гортензії залежить не лише від сорту, а й від властивостей ґрунту, зокрема рівня pH та вмісту алюмінію. Саме ці фактори визначають, яким буде відтінок — рожевим, синім або проміжним.

Про це повідомило видання Deccoria.

В гортензій видів Hydrangea macrophylla та Hydrangea serrata забарвлення квітів змінюється залежно від того, чи може рослина засвоїти алюміній із ґрунту. Якщо рівень pH падає нижче 6,0 (кислий ґрунт), алюміній стає розчинним і поглинається корінням. У результаті утворюються сині або фіолетово-сині квіти. Якщо ж ґрунт лужний (pH понад 7,0), алюміній стає недоступним, і квіти набувають рожевих відтінків.

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На нейтральних ґрунтах (pH між 6,0 і 7,0) один і той самий кущ може утворювати квіти різних кольорів — від рожевого до синього. Це залежить від локальних змін доступності алюмінію в різних ділянках кореневої системи.

Корекція pH ґрунту не дає миттєвого результату — зміна кольору відбувається лише під час формування квіткових бруньок, тому результат буде помітний лише наступного сезону. Швидкість змін залежить від структури ґрунту. У глинистих ґрунтах, які утримують мінерали, колір може змінюватися повільно — іноді до двох років. У легких ґрунтах, багатих на гумус, реакція може бути швидшою, але все одно потребує систематичного контролю pH.

Значну роль у формуванні кольору також відіграє вміст фосфору. Фосфатні добрива, особливо внесені навесні під час формування бруньок, можуть зменшити здатність рослини засвоювати алюміній, що знижує ймовірність появи синіх квітів.

Кліматичні умови також мають вплив. Прохолодні та вологі періоди сприяють інтенсивнішому забарвленню, тоді як спека та посуха можуть послабити дію навіть за ідеального рівня pH і наявності алюмінію. Якщо рослині бракує вологи, вона засвоює мінерали гірше, а квіти стають блідішими або мають нерівномірне забарвлення.

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Для зміни кислотності ґрунту можна використовувати натуральні засоби: кавову гущу, соснову кору — для підкислення, або вапно — для підлужнення. Такі добавки допомагають досягти бажаного рівня pH без застосування хімічних реагентів.

Здатність змінювати колір притаманна лише деяким видам гортензій. Передусім це Hydrangea macrophylla (садова гортензія) та Hydrangea serrata (гірська гортензія). Ці види мають клітинну структуру, яка дозволяє їм ефективно поглинати алюміній і реагувати на зміну pH. Серед сортів, що найкраще змінюють колір, — Endless Summer, Nikko Blue, Renate, Hamburg.

Інші види — зокрема Hydrangea paniculata (волотиста гортензія), Hydrangea arborescens (деревовидна) та Hydrangea quercifolia (дуболиста) — не змінюють колір квітів залежно від pH, оскільки не мають здатності засвоювати алюміній у тій формі, яка впливає на забарвлення.

Таким чином, досягти бажаного кольору квітів гортензії можна без хімії — за допомогою контролю кислотності ґрунту, правильного поливу та вибору відповідного сорту.

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