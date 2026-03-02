- Дата публікації

Від слабкої до суперурожайної: секрети підживлення полуниці після зими, які допоможуть їй набратися сил
Щойно сонце починає пригрівати, полуниця пробуджується після зимового відпочинку. Кущі починають активно нарощувати листя, закладати квіткові бруньки та готуватися до плодоношення.
Це критичний момент: без раннього підживлення рослини втрачають темп, і урожай може виявитися значно скромнішим, ніж міг би бути.
Один із перевірених весняних способів — підживлення водним розчином аміаку у правильних пропорціях.
Чому раннє підживлення полуниці таке важливе
Після холодної зими полуниця витрачає максимум ресурсів на відновлення надземної частини. У цей час закладається майбутня кількість квітів і ягід. Недостатнє живлення робить кущі слабкими, зменшує кількість зав’язей і призводить до дрібних ягід.
Раннє весняне підживлення допомагає рослинам швидко увійти у фазу активного росту та закласти потенціал великого врожаю.
Переваги аміачного розчину для полуниці
Аміачна вода — це легкодоступний азот, необхідний полуниці на старті вегетації. Він стимулює розвиток здорового листя, без якого неможливе повноцінне цвітіння та налив ягід.
Додатковий бонус — оброблення листя розчином аміаку зменшує активність деяких шкідників і патогенів на початку сезону.
Важливо: не перевищуйте дозування. Інакше кущі нарощуватимуть лише листя, а врожайність постраждає.
Як правильно приготувати та внести підживлення
Перше оброблення роблять, коли температура ґрунту не менше +9°С.
Розчин: 3 столові ложки аміаку на 10 літрів води.
Поливання: акуратно поливаємо кущі цим розчином.
Час: краще робити ввечері або в похмурий день.
Підготовка: перед внесенням розчину ґрунт проливають чистою водою, щоб захистити коріння від подразнення.
Навіщо полуниці мульчування після підживлення
Мульча — це ключ до стабільного росту та захисту ґрунту. Вона:
утримує вологу;
пригнічує бур’яни;
запобігає контакту ягід із землею;
знижує ризик гнилей і грибкових захворювань.
Для мульчування підійдуть солома, тирса, агроволокно або спеціальні плівки. Шар 3–5 см укладають навколо куща, не засипаючи центр.
Мульча створює стабільний мікроклімат у прикореневій зоні, зменшує стрес для рослин і допомагає рівномірно розвиватися протягом усього сезону.