Від слабкої до суперурожайної: секрети підживлення полуниці після зими, які допоможуть їй набратися сил

Підживлення полуниці після зими / © unsplash.com

Це критичний момент: без раннього підживлення рослини втрачають темп, і урожай може виявитися значно скромнішим, ніж міг би бути.

Один із перевірених весняних способів — підживлення водним розчином аміаку у правильних пропорціях.

Чому раннє підживлення полуниці таке важливе

Після холодної зими полуниця витрачає максимум ресурсів на відновлення надземної частини. У цей час закладається майбутня кількість квітів і ягід. Недостатнє живлення робить кущі слабкими, зменшує кількість зав’язей і призводить до дрібних ягід.

Раннє весняне підживлення допомагає рослинам швидко увійти у фазу активного росту та закласти потенціал великого врожаю.

Переваги аміачного розчину для полуниці

Аміачна вода — це легкодоступний азот, необхідний полуниці на старті вегетації. Він стимулює розвиток здорового листя, без якого неможливе повноцінне цвітіння та налив ягід.

Додатковий бонус — оброблення листя розчином аміаку зменшує активність деяких шкідників і патогенів на початку сезону.

Важливо: не перевищуйте дозування. Інакше кущі нарощуватимуть лише листя, а врожайність постраждає.

Як правильно приготувати та внести підживлення

Перше оброблення роблять, коли температура ґрунту не менше +9°С.

Розчин: 3 столові ложки аміаку на 10 літрів води.

Поливання: акуратно поливаємо кущі цим розчином.

Час: краще робити ввечері або в похмурий день.

Підготовка: перед внесенням розчину ґрунт проливають чистою водою, щоб захистити коріння від подразнення.

Навіщо полуниці мульчування після підживлення

Мульча — це ключ до стабільного росту та захисту ґрунту. Вона:

утримує вологу;

пригнічує бур’яни;

запобігає контакту ягід із землею;

знижує ризик гнилей і грибкових захворювань.

Для мульчування підійдуть солома, тирса, агроволокно або спеціальні плівки. Шар 3–5 см укладають навколо куща, не засипаючи центр.

Мульча створює стабільний мікроклімат у прикореневій зоні, зменшує стрес для рослин і допомагає рівномірно розвиватися протягом усього сезону.