Від таких жінок чоловіки не йдуть: п'ять секретів, які варто запам'ятати

Психологи стверджують, що існує п'ять неочевидних секретів, якими користуються жінки, від яких ніколи не піде чоловік.

Розумна жінка, яка вміє це демонструвати

На щастя, давно вже пройшли ті часи, коли жінки були милими, але недалекими, щоб сподобатися чоловікам. Дамам доводилося ховати свій інтелект за сімома замками. Сучасні чоловіки з радістю вислухають ваші думки.

Звичайно, це зовсім не означає, що потрібно носити на побачення свій "червоний диплом". Більше того, не варто й щоразу "бити" чоловіків своїм інтелектом. Вони, кажуть психологи, все ж залишаються лідерами за своєю природою, а тому дайте їм інколи тягнути ковдру на себе.

Цікава жінка завжди приваблює чоловіка своїм розумом ненав'язливо і м'яко, наприклад, під час задушевних бесід. Адже саме вони, на думку спеціалістів, є міцною основою для гармонійних стосунків.

Жінка, яка отримує від себе задоволення

Якщо ви довго і натхненно працювали над тим, щоб бути впевненою у собі, не бійтесь це показувати. Знаєте, що саме у вас добре виходить, значить займіться цим. У вас є певні досягнення — у спілкуванні з чоловіком обов'язково їх використовуйте.

Впевненість у собі це зовсім не те саме, що самовпевненість. Вона не кричить, а тихо, але наполегливо нагадує про себе.

Часто у жінок, які все ще не знайшли задоволення у собі, в особлистому житті все, наче затягнутий вузол. Через постійний страх невдачі у стосунках вони або знаходять першого ліпшого, або залишаються самотніми.

Жінка з власними інтересами, які вона розвиває

Ви з чоловіком зовсім не повинні бути двома горошинами в одному стручку. Уявімо, що йому подобається футбол. А ось вам — зовсім не цікавий спорт. Але у той же час ви можете бути чудовими друзями і коханцями.

Чоловікам подобається, коли у жінки є своє захоплення. І не обов'язково, щоб воно співпадало з його інтересами. При цьому слід завжди цікавитися його успіхами, хвалити і підтримувати.

Жінка, яка вміє як приймати компліменти, так і дарувати їх

Навіть у наш час багато жінок все ще соромляться приймати компліменти. Привабливі, красиві, розумні, чарівні, але зустрічають теплі слова від чоловіків з невпевненою посмішкою і зім'ятими фразами.

Чоловікам важко це зрозуміти. Багато хто дуже любить дарувати жінкам компліменти, а тому вони з завмиранням серця чекають на відповідь. А вона повинна бути щирою. І коли їхній "подарунок" не приймають, розчаровуються.

Хочете бути цікавою для чоловіків, купайтесь у визнанні. Навчіться приймати компліменти і правильно на них реагувати. І пам'ятайте, що чоловіки також люблять приємні слова. Тому час від часу балуйте їх такими.

Жінка, яка піклується про всі свої грані

Ця фраза дуже важлива. Коли ми виділяємо лише якусь частину себе чи свого образу, то втрачаємо той крихкий баланс того, що насправді означає бути жінкою з великої літери.

Для чоловіків всі наші грані є важливими: і так, що перед очима, і та, що в його серці, і навіть та, яка розбурхує розум. Пам'ятайте, чоловік буде цікавитися жінкою, поки вона буде цікавитися собою.

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