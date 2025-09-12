Від запаху старості в оселі не залишиться й сліду: запам’ятайте цей спосіб обробки поверхонь

Як позбутися запаху старості в домі / © www.freepik.com/free-photo

Неприємний запах у квартирі чи будинку часто з’являється через вологість, пил, старі речі та бруд у важкодоступних місцях. Звичайні освіжувачі повітря лише маскують проблему, а не усувають її. Однак досвідчені господині знають декілька перевірених способів, які допоможуть надовго позбутися запаху старості та затхлості, і радо поділилися ними.

Як позбутися запаху старості й затхлості в оселі: прості методи, які дійсно працюють

Почніть із джерела запаху. Передусім знайдіть і усуньте причину. Це можуть бути зіпсовані продукти, вологі речі, засмічена сантехніка чи сміття. Поки джерело не ліквідоване, жодні засоби не подіють.

Ретельне прибирання поверхонь. Витріть пил і бруд на меблях, під ліжком, за шафами, у вентиляційних решітках. Саме там накопичується найбільше мікробів які спричиняють сморід.

Які натуральні засоби найкращі для свіжості повітря в оселі

Оцтовий розчин. Змішайте 2 ст. ложки оцту зі склянкою води й протріть меблі та оббивку крісел і диванів. Запах оцту швидко зникає, залишаючи свіжість і чистоту.

Розчин марганцівки. Цей засіб використовуйте лише для темних поверхонь, щоб уникнути плям. Перед застосуванням перевірте на непомітній ділянці.

Харчова сода. Посипте килим чи м’які меблі содою, залиште на 30 хвилин, потім пропилососьте. Сода чудово вбирає всі неприємні запахи.

Активоване вугілля. Покладіть кілька таблеток у шафу, під мийку чи у ванну кімнату. Вугілля добре поглинає зайву вологу та сторонні запахи.

Провітрювання і сонячне світло. Ультрафіолет знищує бактерії та грибок природним чином, роблячи повітря свіжим.