Видаліть цю частину груші восени і наступного року зберете найбільший урожай

Що потрібно робити восени з грушею? Не забувайте про обрізання та формування дерева, адже це допоможе отримати великий урожай наступного року.

Раніше ми писали про те, які квіти потрібно садити на ділянці, щоб на ній не росли бур'яни. Але потрібно пам'ятати і про те, що восени в саду важливо проводити обрізання деяких плодових дерев. Зокрема, варто подумати про формування крони груші.

Завдяки такій процедурі дерево не буде витрачати поживні речовини на непотрібні пагони, а використає їх для майбутнього формування плодів. Це значно підвищить урожайність.

Додатково обрізання довгих гілок у груші покращить висвітлювання крони. Вона буде краще та рівномірно продуматися, за рахунок чого зменшиться кількість шкідників та хвороб. Спеціалісти впевнені, після обрізання і за належного догляду з одного дерева можна зібрати до 200 кг плодів.

В літній період груші сильно ростуть, тому їхня крона загущається. На стовбурах та скелетних гілках можуть з'являтися пагони, яких садівники називають "вовчками". На них не формуються плоди, але такі гілки можуть забирати у дерева надто багато сил та енергії.

Зазвичай вовчки — це потужні та товсті однорічні пагони, які ростуть вертикально. Тому спеціалісти рекомендують насамперед видаляти саме їх. З них можна залишити лише пару-трійку, з яких пізніше сформується крона. Також не забудьте почистити всі хворі, засохлі або пошкоджені гілки.

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