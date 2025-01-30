Видаляють жирний наліт і відлякують комах: які ще корисні властивості апельсинових шкірок

Сьогодні все більше людей задумуються, як можна раціонально використовувати звичайні побутові відходи, щоб подарувати їм другий шанс на життя.

Зазвичай апельсинові шкірки відправляються на смітник, та не варто поспішати викидати їх. Адже вони мають надзвичайну користь завдяки вмісту ефірних олій та органічних кислот. Мало хто знає, однак вони можуть принести більше користі, ніж здається на перший погляд, наприклад, замінити хімічні мийні засоби. Розповідаємо, чому не варто викидати апельсинові шкірки, яка їхня користь у побуті.

Які 5 способів використання апельсинових шкірок у побуті: господиням на замітку

Видалення жиру. Апельсинові шкірки за рахунок умісту ефірних олій легко справляються з жирним нальотом на різноманітних кухонних поверхнях. Ароматизатор. Зі шкірок апельсинів можна приготувати ароматизатор. Прокип’ятіть шкірки у воді разом із корицею та гвоздикою, приємний аромат у вашому помешканні триматиметься кілька днів. Відлякує мошок. Апельсинова шкірка може стати натуральним репелентом від мошок. Розмістіть їх у місцях скупчення комах чи у квіткових горщиках. Дезінфекція кухонного начиння. Посипте апельсинову шкірку сіллю та натріть нею дошку. Таким чином ви позбудетеся бактерій та неприємного запаху. Очищення мікрохвильовки. Поставте у мікрохвильову піч ємність із водою та апельсиновими шкірками, увімкніть прилад на дві хвилини на повну потужність. Після такої процедури просто витріть внутрішню поверхню печі сухою ганчіркою – увесь бруд і наліт зійде, наче й не було.

Читайте також:

Як подовжити термін придатності свіжих овочів за 2 хвилини: про це майже ніхто не знає

Як подовжити термін придатності свіжих овочів за 2 хвилини: про це майже ніхто не знає

Зробіть ось так – і риба більше не прилипатиме до сковорідки: секрет німецьких господинь