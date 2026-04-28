Минулої суботи Контрактова площа наповнилася людьми, музикою та щирими емоціями. Телеканал ТЕТ разом із «Королівським смаком» повернули «Караоке на майдані» заради важливої мети — підтримки ветеранів реабілітаційного центру «Титанові».

Цього разу кожна пісня звучала особливо, адже серед глядачів були самі ветерани — герої, якими опікується центр «Титанові». Відчуття того, що розвага перетворилася на реальну допомогу, надихало: тільки за перший знімальний день спільними силами вдалося зібрати більше 250 тисяч гривень.

Новий ведучий проєкту ХАС зізнався, що його вразив масштаб події — під час одного з випусків навколо сцени зібралося близько 2000 людей. Та найбільше його захопили учасники:

«Я вражений тим, які талановиті наші люди — вони не просто співають, а проживають кожне слово. Ця енергія миттєво передається всім навколо».

На майданчику панувала особлива підтримка — її відчували і досвідчені виконавці, і ті, хто вперше наважився взяти до рук мікрофон.

Побачити, як це було, можна вже 10 травня об 11:00 в ефірі телеканалу ТЕТ. А на MEGOGO буде доступна інтерактивна версія, щоб заглибитися у атмосферу проєкту.

Під час перегляду кожен охочий зможе долучитися до збору — просто відсканувавши QR-код на екрані. Хочете відчути цю атмосферу наживо, заспівати або підтримати наших захисників? Приходьте на наступні зйомки — 16 та 17 травня об 11:00 на Контрактовій площі. Будемо разом співати, підтримувати й закохуватися у життя разом з ТЕТ.

