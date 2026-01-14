Віддані до кінця життя: 5 порід собак, що особливо прив’язуються до людей

Німецька вівчарка / © Associated Press

Реклама

Експерти назвали п’ять порід собак, які вирізняються особливою відданістю та здатністю формувати міцний емоційний зв’язок із людиною. Саме вони, за словами фахівців, найчастіше стають справжніми компаньйонами, готовими бути поруч із господарем за будь-яких обставин.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Як зазначають кінологи та ветеринари, вірність загалом притаманна більшості собак. Втім, деякі породи мають історично закладені риси, що роблять їх особливо надійними й орієнтованими на людину.

Реклама

Бернський зенненхунд

Швейцарська робоча порода, відома спокійним характером і виразною прив’язаністю до сім’ї. За словами фахівців, історично ці собаки працювали поруч із людьми, що й сформувало їхню природну відданість. Попри значні розміри, вони лагідні та добре взаємодіють із дітьми.

Бордер-тер’єр

Компактна порода з британським корінням, яку цінують за надійність та контактність. Виведені для роботи з мисливцями, бордер-тер’єри швидко формують міцні стосунки з господарем та потребують активних ігор, що позитивно впливає на їхню поведінку.

Шіба-іну

Давня японська порода, яка зазвичай стримана з незнайомими людьми, але сильно прив’язується до власника. Це незалежні собаки, що воліють проявляти прихильність ненав’язливо — просто перебуваючи поруч. Їх часто обирають сім’ї, яким потрібен спокійний компаньйон.

Німецька вівчарка

Одна з найвідоміших порід, асоційованих із вірністю. Завдяки інтелекту її використовують у службах безпеки, однак у домашніх умовах вона залишається турботливим охоронцем і міцно прив’язується до своєї родини.

Реклама

Акіта

Японська порода з історією, нерозривно пов’язаною з символом відданості — собакою Хатіко. Акіта уважно реагує на загрози й захищає сім’ю, але потребує достатньої фізичної активності для комфортної поведінки.

Нагадаємо, експерт із поведінки собак оприлюднив власний рейтинг «ідеальних» порід. У соцмережах його слова викликали жваву дискусію.