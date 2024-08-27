Відганяли злих духів: шість оберегів від магії, які були присутні в кожній українській хаті

Наші пращури намагалися захистити свій дім не лише від негоди, але й від злих людей та нечистої сили. Звичай прикрашати оселю оберегами сягає своїм корінням сивої давнини. Що відганяє злих духів?

Звичайно, універсального оберега від усього лихого не існувало. Кожен предмет мав окрему, дуже важливу функцію. Більше того, не менш важливу роль відігравало місце, де оберіг розміщувався в будинку.

Вишиті рушники

Вони були найголовнішими оберегами від "лихого ока" для всієї родини. Вішали їх обов'язково над образами святих чи фотокартками рідних людей. Останнє робилося для того, щоб рушники оберігали конкретну людину від злої долі. Також їх розвішували над дверима і вікнами, щоб вишивка не впустила всередину нечисту силу.

Особливу силу, на думку наших предків, мали ті рушники, які передавалися від покоління до покоління. Найчастіше оберегом молодої родини ставав весільний рушник.

Посуд

Хоча він був звичним елементом побуту, однак також ніс у собі захисні функції. Наші пращури користувалися глиняними предметами, які виготовляли власноруч. Хоча посуд зазвичай був простим, в нього вкладали теплі почуття та світлі думки. Наприклад, горщики вважалися символом життя.

За народними повір'ями в будинку ніколи не зберігали надбитий посуд. А все тому, що його вважали "живим". Він народжувався, жив та помирав, як і людина. Розбитий посуд обов'язково закопували в землю.

Підкова

У багатьох народів підкова мала важливе значення. Вона була символом талану, достатку, щастя та оберегом від злого. Навіть існувало таке повір'я, що нечиста сила ходить колами, але, коли доходить до того місця, де підкова "розірвана", то змушена повертати назад. Підкову вішали над дверима, вікнами, піччю, тобто там, де злі духи можуть проникнути до будинку.

Над дверима, наприклад, підкову кріпили господар з господинею разом. При цьому налаштовувалися на позитивні думки, думали про хороше. А знайти підкову означало, що вам неймовірно пощастить.

Образи

Образи або ікони розміщувалися на почесному місці в кожній українській хаті. До них молилися вранці та ввечері, зверталися за допомогою тощо. Образи обов'язково прикрашали вишитими рушниками. Вони повинні були принести до оселі мир та спокій.

Дзвін

Хороший оберіг, який відіграє роль купола небес. Він не лише відганяє усе лихе, але й знищує ту біду, яка вже пробралася до оселі. Мелодичні та ритмічні удари дзвону символізують час, який проходить.

Покуть

Також називали "червоний кут". Це найсвятіше місце в українській оселі. Як правило, його розміщували по діагоналі від печі і "обличчям до сонця". В давнину він був місцем пращурів. На Різдво на покуті ставили Дідух, який був духом предків, та кутю, як ритуальну кашу для покійників. Це був своєрідний домашній вівтар. В ньому вивішували писанку, яка захищала будинок від блискавки, пожежі, злих духів. Також саме тут розвішували ікони з рушниками.

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