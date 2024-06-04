Відключення світла в Україні: керівник YASNO стривожив заявою

Зокрема, розпочато ремонт двох енергоблоків.
В Україні відключення світла будуть тривалішими. Зокрема, сьогодні, 4 червня, дефіцит електроенергії буде значно більшим, ніж напередодні.
Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко.
"У плановому ремонті два енергоблоки АЕС. Також пішла в ремонт лінія, якою імпортуємо електроенергію зі Словаччини", - розповів деталі Коваленко.
З його слів, зокрема, в Києві сьогодні стабілізаційні обмеження становитимуть 26% для Києва - буде задіяна світло-сіра зона графіків. Таким чином у столиці електроенергії в сумі може не бути по сім годин поспіль. Адже темні слоти у графіку відключень означають точну відсутність електроенергії в разі застосування графіків обмеження, а сірі - можливість відключень у цей період.
Як повідомлялося, 4 червня по всій території України відключення світла відбуватимуться за графіками протягом всього дня. Для усіх областей буде встановлено ліміти.
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