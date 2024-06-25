Відключення світла: як зберегти холод та продукти в холодильнику

Як зробити, щоб холодильник залишався холодним навіть під час тривалих відключень світла.

Під час тривалих відключень електроенергії найбільше можуть страждати холодильники та продукти, які в ньому знаходяться. Розповідаємо, як зберігати холод в холодильнику протягом довгого часу.

По-перше, дотримуйтесь простих рекомендацій експертів для збереження холоду.

Намагайтеся лишній раз не відкривати холодильник. Якщо дверцята зачинені, холод може зберігатися до восьми годин.

На температуру всередині холодильника впливає температура в кімнаті, тому слідкуйте за неї. Не забувайте про штори та жалюзі, щоб пряме сонячне світло менше потрапляло на прилад.

Не закривайте продуктами вентиляційні отвори, які є в холодильнику. Не всі знають, що в холодильниках є спеціальна система охолодження, що створює колообіг холодного повітря.

Намагайтеся максимально заповнити морозильну камеру, а у самому холодильнику, навпаки, тримайте продуктів не надто багато – так холод зберігається краще.

Щоб підтримувати холодну температуру в холодильнику можна самостійно виготовити акумулятори холоду.

Акумулятори холоду — як зробити їх в домашніх умовах

Найпростішим акумулятором холоду може слугувати пляшка із замороженою водою. Щоб продовжити їй "життя", можна вдатися до таких способів:

Зробити акумулятор його з солі. Для цього потрібно 450 грамів солі та чайну ложку желатину розвести у літрі холодної води. Розлити розчин по пляшках та заморозити. Рідину не потрібно розливати по вінця, через те, що при заморожуванні рідина має властивість розширюватися.

Або розвести у літрі води 40 г клею для шпалер. Суміш ретельно перемішати, розлити по пляшках та заморозити.

Тримайте такі акумулятори холоду в морозильній камері, щоб при відключенні світла їх можна було дістати й перекласти на полицю холодильника.

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