Відкрили банку солінь: одна помилка під час зберігання може зіпсувати огірки

Скільки можна зберігати соління після відкриття / © pexels.com

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Щоб огірки, помідори та інші домашні заготовки довше залишалися смачними, варто дотримуватися кількох нескладних правил. В Evz.ro розповіли, де тримати відкриту банку, чому овочі мають бути повністю занурені в розсіл і на які ознаки псування звертати увагу.

Скільки зберігаються соління після відкриття банки

Точного терміну, який підходив би для всіх солінь, немає. Багато залежить від способу приготування, кількості солі й оцту, кислотності розсолу та умов зберігання.

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Для магазинних маринованих огірків термін після відкриття зазвичай вказують на пакованні. Його варто дотримуватися, навіть якщо продукт на вигляд і запах здається свіжим.

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Із домашніми заготовками ситуація дещо складніша. Непастеризовані соління можуть зберігатися менше, тому краще не залишати відкриту банку надовго і стежити за станом овочів.

У будь-якому разі відкриті соління потрібно тримати в холодильнику. Залишати їх на кухонному столі до наступного прийому їжі не варто: за кімнатної температури процес псування може відбуватися значно швидше.

Як правильно зберігати соління після відкриття: 5 порад

Після відкриття банки солоні огірки, помідори та інші заготовки потрібно поставити в холодильник. Не варто залишати їх на столі на кілька годин або зберігати у кухонній шафі.

Найкраще підтримувати в холодильнику температуру близько +4 °C або нижче. Так продукти довше зберігатимуть свої властивості, а розвиток багатьох мікроорганізмів сповільниться.

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Також не ставте банку біля дверцят холодильника, де температура частіше змінюється. Краще знайти для неї місце на полиці всередині.

Огірки, помідори та інші овочі мають залишатися повністю зануреними в розсіл. Якщо частина продуктів виступає над рідиною, вона контактує з повітрям, через що ризик псування зростає.

Тому після кожного використання перевіряйте, чи вистачає розсолу. Якщо овочі залишилися зверху, не намагайтеся просто долити в банку воду. Вона змінить концентрацію солі та кислотність маринаду.

Якщо розсолу стало помітно менше, краще дотримуватися рекомендацій виробника або перевіреного рецепта, за яким готували заготовки.

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Звичка діставати огірок виделкою зі своєї тарілки може скоротити термін зберігання всієї банки. Разом із прибором у розсіл потрапляють залишки їжі та мікроорганізми.

Для солінь краще використовувати окрему чисту виделку, ложку або кухонні щипці. Не варто діставати овочі руками, навіть якщо вони щойно вимиті.

Ще одне правило: не повертайте в банку огірки чи помідори, які вже лежали на тарілці.

Щойно дістали потрібну кількість овочів, закрийте банку кришкою. Не залишайте її відкритою в холодильнику, поки займаєтеся іншими справами.

Перед закриванням перевірте горлечко банки. Якщо на ньому залишилися частинки їжі або розсіл, витріть їх чистою серветкою.

Якщо кришка пошкоджена або погано прилягає, краще перекласти соління в чисту ємність із герметичною кришкою.

Навіть за правильного зберігання заготовки не можуть залишатися свіжими нескінченно. Тому перед тим, як дістати огірки до обіду чи вечері, огляньте вміст банки.

Насторожити мають такі ознаки:

пліснява на овочах або поверхні розсолу;

неприємний чи нетиповий запах;

слизька поверхня огірків;

незвична плівка на розсолі;

сильне розм’якшення овочів;

незвичне газоутворення або піна.

Якщо помітили плісняву чи інші явні ознаки псування, викиньте весь вміст банки. Знімати плісняву з поверхні й залишати решту овочів для споживання небезпечно. Також не варто куштувати продукт, щоб перевірити, чи він ще придатний.

Чим відрізняється зберігання маринованих і квашених овочів

Мариновані огірки та квашені овочі часто зберігають поруч, але готують їх по-різному. Відповідно, відрізняються й умови, за яких вони залишаються придатними до споживання.

Для маринування зазвичай використовують оцет. Він підвищує кислотність середовища та допомагає стримувати розвиток небажаних мікроорганізмів.

Квашені овочі готують завдяки молочнокислому бродінню. Під час цього процесу утворюється молочна кислота, яка надає продуктам характерного смаку.

В обох випадках після відкриття банки важливо стежити за температурою та чистотою приборів. Але терміни зберігання можуть суттєво відрізнятися. Тому не варто вважати, що квашені огірки можна тримати в холодильнику стільки ж, скільки магазинні мариновані.

FAQ

Скільки можна зберігати солоні огірки після відкриття банки?

Універсального терміну немає. Для відкритих магазинних огірків орієнтуйтеся на рекомендації виробника. Для домашніх солінь термін залежить від рецепта, способу приготування та умов зберігання. Непастеризовані заготовки можуть псуватися швидше. У будь-якому разі відкриту банку потрібно тримати в холодильнику.

Чи потрібно зберігати відкриту банку солінь у холодильнику?

Так, після відкриття банки соління потрібно прибрати в холодильник і щільно закрити кришкою. Огірки та інші овочі мають залишатися повністю зануреними в розсіл. Не варто залишати відкриту консервацію за кімнатної температури, навіть якщо до маринаду додавали оцет.

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