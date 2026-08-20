Відлякують біду та притягують гроші: які 5 рослин обов'язково треба тримати на кухонному підвіконніні

Звичайні кухонні прянощі рятують від негативу та заздрощів / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Експерти з просторової енергетики радять використовувати популярні кулінарні та дикі трави для регулярного очищення квартири від застояного негативу. Правильне застосування розмарину, базиліку, лавру, чебрецю та диму білої шавлії допоможе легко відновити гармонію. Ці прості рослини здатні ефективно залучити в родину фінансовий достаток.

Про це пише 13 Moons.

Реклама

Як кулінарні трави захищають оселю

Для щоденного захисту житла від стороннього негативу фахівці рекомендують тримати вдома такі рослини-обереги:

Реклама

Розмарин — універсальний охоронець. Його пахощі здавна використовували для очищення аури перед важливими справами.

Базилік — трава для гармонії та фінансового добробуту. Посаджений у горщику біля входу, він активно блокує заздрощі.

Чебрець та лавр — традиційні захисники простору від негативної енергетики.

Як зазначає E-mis, українські традиції також міцно пов’язують захист оселі з рослинами. Підвішені над дверима сухі пучки трав надійно відлякують непроханих гостей. Це створює міцний бар’єр від недобрих намірів сторонніх людей.

Такі популярні зелені обереги чудово ростуть не тільки у відкритому ґрунті, а й у звичайних горщиках на підвіконні. Власноруч вирощена рослина не лише збагатить страви, а й стане живим енергетичним щитом, адже під час догляду вона просочується вашою турботою.

Ритуал очищення простору білою шавлією

А от біла шавлія має давню і неймовірно стійку репутацію однієї з найпотужніших рослин для духовного очищення. Практика обкурювання приміщень її димом походить від корінних народів Північної Америки. Вони використовували цю траву для вигнання злих духів та швидкого відновлення гармонії.

Щоб очистити дім, достатньо підпалити пучок висушеної шавлії і повільно обійти кімнати. Дим варто обережно направляти у всі кути, дверні отвори та безпосередньо до дзеркал. Цей ритуал ніби «перезавантажує» енергетику приміщення і перетворює важкі або застояні вібрації на чисте світло.

Реклама

«Спалювання шавлії очищає простір від негативних або застійних енергій і звільняє місце для миру та більшої ясності розуму», — підкреслюють фахівці з енергетичних практик.

Нагадаємо, деякі квіти в українській народній традиції вважалися захисниками оселі від лихого ока та нечистої сили. Обов’язково посадіть їх біля свого дому, і вони захищатимуть від відьом, чаклунів і зурочень.

Новини партнерів