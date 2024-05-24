Відлякують слимаків: городникам розповіли про три незвичайні способи відвадити їх від ділянки

Хоча слимаки є важливою частиною екосистеми, городникам не дуже хочеться бачити їх на своїй ділянці.

Найкращим способом відлякати від вашої ділянки слимаків — використати вовну. Було виявлено, що цим шкідникам не подобається хутро овець, адже воно має природну властивість поглинати слиз.

Вовною городники радять обмотати гілки кущів чи просто розкидати її на ділянці під рослинами і деревами. Слимаки не захочуться повзати по такій перешкоді, а тому забудуть дорогу до вашого саду.

Ще одним цікавим способом відлякати слимаків є ламінарія. Морські водорості містять велику кількість солі, яка швидко відвадить шкідників.

Ламінарію радять подрібнити, змішати з мульчою, а потім розкидати під рослинами і кущами. Додатково морські водорості будуть насичувати ґрунт корисними речовинами, які покращать його якість і позитивно вплинуть на зростання культур.

Якщо у вас є господарство, обов'язково заведіть качок. Ці пернаті полюбляють ласувати м'якими тільцями слимаків, а тому будуть з радістю на них полювати. Слимаки розумітимуть небезпеку і швидко забудуть дорогу до вашої ділянки.

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