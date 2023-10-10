Відмиє всю квартиру: копійчаний аптечний засіб, який справиться з будь-яким брудом

Вам не потрібно буде купувати жодної хімії, щоб в квартирі була ідеальна чистота.

Раніше ми розповідали, як японці підтримують порядок і чистоту в оселі. Але якщо вже потрібно провести генеральне прибирання в квартирі, варто знати, що зробити це можна і без хімії.

Сильний засіб для миття навіть найскладніших забруднень у будинку можна зробити з харчової соди і перекису водню, який за копійки продається в кожній аптеці. Такий розчин швидко і ефективно справиться з нашатуванням жиру та бруду на кухні, а також допоможе позбутися нагару в духовці та з легкістю прибере все те, що присохло до плити.

В ємності змішайте 1/4 упаковки харчової соди і перекис водню, щоб вийшла однорідна кашеподібна маса. Нею можна очищати поверхні. Якщо плями дуже серйозні, можете нанести засіб і залишити на деякий час, а потім змити.

Як ефективно прибрати в квартирі за допомогою однієї таблетки для посудомийної машини

Як відмити брудну квартиру / Фото: Pexels

Не всі знають, що відмити всю квартиру від бруду можна за допомогою таблетки для посудомийної машини. Але важливо правильно підбирати пропорції для кожного матеріалу поверхні, щоб не додати собі ще більше роботи.

Для пластику розчиніть одну таблетку у 0,3 літрах теплої води, потім перелийте розчин у пляшку з пульверизатором і обприскайте забруднені ділянки. Зачекайте п'ять хвилин, а потім протріть насухо.

Для очищення кухні концентрація розчину повинна бути нижчою, тому одну таблетку вже потрібно розчинити у 1 літрі теплої води. Цим засобом можна протерти холодильник та мікрохвильову піч як зовні, так і всередині. Він ефективний і проти жиру в духовці.

Щоб помити підлогу, розчиніть одну таблетку у відрі води і поверхня блищатиме.

Бонус: як помити вікна народним засобом без хімії

Щоб помити вікна, можна розвести рівні частини води і білого оцту, а потім додати чайну ложку кукурудзяного крохмалу. Перелийте рідину у пляшку з пульверизатором і можете починати прибирання. Завдяки оцту засіб чудово впорається з брудом, а кукурудзяний крохмал діє як м'яка абразивна речовина.

Щоб не залишилося розводів, витирайте засіб з вікон за допомогою серветки з мікрофібри.

Читайте також: