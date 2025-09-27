Відновлення ґрунту після картоплі: оптимальні поєднання піску, органічних добавок і добрив

Як відновити ґрунт після картоплі / © unsplash.com

Насамперед варто оцінити тип ґрунту. Для важких ґрунтів ефективним методом покращення структури та дренажу є внесення піску під перекопування або заорювання. Це забезпечує кращу аерацію та проникність для води, що критично для розвитку кореневої системи майбутніх рослин. Рекомендована норма — 2–3 кг піску на квадратний метр ґрунту під час перекопування.

Органічні добрива є ключовими для відновлення ґрунту після картоплі. На важких ґрунтах добре працюють сидерати або перепрілий гній, а на легких — компост, скошена трава та перепрілий гній. Внесення органіки збагачує ґрунт гумусом, відновлює його мікрофлору та підвищує загальну родючість, що особливо важливо після культури, яка активно споживає поживні речовини.

Ще одним важливим кроком є визначення кислотності ґрунту. Якщо показник рН занадто низький, його слід підвищити шляхом внесення доломітового борошна або вапна. Цю процедуру іноді повторюють навесні для підтримки оптимального балансу.

Восени варто підживити ґрунт калійними та фосфорними добривами. Картопля інтенсивно виснажує ґрунт цими елементами, тому їхнє внесення допомагає відновити баланс поживних речовин і створити запас для наступного врожаю. Наприклад, використовують суперфосфат (близько 60 г/м²) і калімагнезію (близько 30 г/м²). Азотні добрива традиційно вносять навесні, проте вони також відіграють важливу роль у розвитку майбутніх рослин.

Довгострокове відновлення ґрунту неможливе без правильної сівозміни. Вона не лише запобігає виснаженню певних елементів, а й знижує ризик накопичення шкідників та хвороб, характерних для картоплі. Не рекомендується висаджувати пасльонові культури (томати, перець, баклажани) на одному місці протягом 2–3 років. Натомість краще обирати бобові (горох, квасоля), які природним чином збагачують ґрунт азотом, а також зернові, коренеплоди (морква, буряк) і капустяні культури.

Особливу ефективність має висівання сидератів — гірчиці, фацелії або люпину, які покращують структуру ґрунту та додають цінну органічну масу.