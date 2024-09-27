Відомий психолог назвав сім правил щасливого шлюбу та сімейного щастя

Професор психології Університету Вашингтона в Сіетлі, автор книги «Математика шлюбу» та розробник кодової системи SPAFF, яка на підставі зовнішніх ознак, мови та інтонації з точністю до 95% дає прогноз – чи будуть дві особи разом через 15 років чи ні, Джон Готтман запевняє, що запорукою стабільного та щасливого шлюбу є дружба.

Після розлучення у 1986 році Джон Готтман відкрив лабораторію для дослідження кохання та шлюбів. Цікаво, як виглядала лабораторія кохання. Це була однокімнатна квартира з різноманітною технікою. За 14 років, саме стільки років тривало дослідження, у цій квартирі один за одним жили 600 пар. Техніка фіксувала їх розмови, жести, міміку. Все це було ретельно вивчено, проаналізовано Готтманом, у результаті з'явилася книга "Сім таємниць щасливого шлюбу".

Джон Готтман впевнений, що запорукою вдалого шлюбу є дружні та партнерські стосунки, кожен із пари має цікавитися мріями одне одного та допомагати їх реалізувати.

Всі пари колись сваряться, з'ясовують стосунки. Важливо, у такі періоди, на думку психолога, не бути занадто відвертими, згадувати все, що було колись. Не варто також під час загострення відносин занадто критикувати другу половину.

На довговічність шлюбу впливає манера розмовляти з партнером. І якщо жінка звикла зневажливо закочувати очі, а чоловік регулярно припускає сарказм при розмові з дружиною, то такі стосунки вичерпують себе.

Правила сімейного щастя

На думку відомого психолога їх сім

Контролюйте свої висловлювання. Пари, які намагаються рідше критикувати один одного, почуваються щасливішими та перебувають у стосунках довше. Проблеми обговорюйте делікатно. Багато розмов починаються з претензії, критики чи крику. Після такого старту дуже складно знайти конструктив і справді розв'язати проблему. За таких обставин все закінчується лише негативними емоціями. Прислухайтеся до партнера. Сімейне щастя можливе, якщо партнери йдуть назустріч один одному, часом навіть жертвують своїми інтересами. Жінки у цьому сенсі гнучкіші, чоловікам доводиться навчатися цього мистецтва. Навчіть партнера поважати вас, ставте високу планку. З самого початку покажіть партнеру, що не терпітимете зневагу. Відмова від такого ставлення до себе обох партнерів допоможе зробити шлюб більш вдалим. Навчіться вчасно зупинятися. Суперечки будуть завжди, навчіться завершувати їх, поки ситуація не стала критичною. Для цього використовуйте фрази «Я вдячна тобі за…», «Я розумію, що тобі нелегко…» або «Це наша спільна проблема, але…» - розмова може піти зовсім в іншому напрямку. Якщо ви відчуваєте, що сварка неминуча, вийдіть в іншу кімнату на якийсь час і поверніться до обговорення питання в спокійному стані. Налаштовуйтесь на хороше. Думайте про хороше, говоріть приємні слова один одному, ділитесь позитивом. У щасливому шлюбі подружжя говорить один одному в 5 разів більше приємних слів, ніж неприємних. Звертайтеся за допомогою вчасно. За статистикою партнери "терплять" в не щасливому шлюбі 6 років, а через 7 років шлюб розпадається. Тому важливо, на думку психолога вчасно звертатися до психолога.

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