Відпирає навіть найстаріші плями і залишає речі яскравими: чим замінити пральний порошок

Чим випрати одяг, щоб залишався яскравий колір, відпиралися всі плями і не псувалася тканина? Іноді один порошок не може впоратися з такою купою завдань. Якщо відпирає, то тьмяніє колір, якщо колір після прання яскравий, то плями не виводяться. І часто після агресивних плямовивідників тканина швидко псується і з’являються дірки. Втім є підручні безпечні засоби, але не менш ефективні, якими користувалися ще наші бабусі. Розповідаємо, чим замінити порошок, щоб отримати бездоганно якісний результат прання.

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Чим замінити пральний порошок: ефективні підручні засоби

Оцет і сода. Така суміш для прання замінить не лише пральний порошок, а й кондиціонер для білизни. Після прання ваші речі будуть ідеально чистими, свіжими та м’якенькими. Окрім того, суміш оцту і соди знищують хвороботворні бактерії і повертають речам яскравий колір. Спочатку потрібно у відділення пральної машинки для порошку засипати соду, потім перед тим, як розпочати прання, залийте 100 грамів оцту.

Така суміш для прання замінить не лише пральний порошок, а й кондиціонер для білизни. Після прання ваші речі будуть ідеально чистими, свіжими та м’якенькими. Окрім того, суміш оцту і соди знищують хвороботворні бактерії і повертають речам яскравий колір. Спочатку потрібно у відділення пральної машинки для порошку засипати соду, потім перед тим, як розпочати прання, залийте 100 грамів оцту. Сода і лимонний сік. Ефект такого засобу буде той самий, що й з оцтом. Але від лимонного соку речі матимуть приємний цитрусовий аромат. Для цього знадобиться у соду додати 100 мл лимонного соку. Одяг буде дуже чистим і неймовірно свіжим.

Ефект такого засобу буде той самий, що й з оцтом. Але від лимонного соку речі матимуть приємний цитрусовий аромат. Для цього знадобиться у соду додати 100 мл лимонного соку. Одяг буде дуже чистим і неймовірно свіжим. Господарське мило і сода. Для приготування такого прального засобу потрібно натерти пів бруска мила, розчинити його у гарячій воді, щоб утворилася паста. Потім варто додати у розчин 1 столову ложку соди. Такий розчин неймовірно простий у приготуванні, але дає вражаючий результат прання. Готову суміш для прання краще засипати в барабан машинки прямо на речі. Або цю суміш можна нанести локально на сильно забруднені місця і дати милу відпрацювати півтори-дві години. А потім виперіть речі як зазвичай.

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