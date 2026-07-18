Відповідь шокує багатьох: що буде, якщо зрізати плісняву і доїсти хліб

Хліб / фото ілюстративне

Реклама

Нерідко куплений буханець хліба може залежатися у хлібниці, якщо про нього випадково забули. Коли ж про продукт нарешті згадують, на скоринці вже помітна перша пліснява. Викидати майже цілу хлібину зазвичай шкода, тому багато хто просто зрізає зіпсований шматок, навіть не підозрюючи про небезпеку.

Видання Martha Stewart розповідає, що станеться, якщо зрізати плісняву і доїсти хліб.

Поява пісняви на хлібі — це не просто зіпсований зовнішній вигляд та неприємний присмак, а реальна загроза для організму. Фахівчиня із мікології та дієтолог Ніколь Гаррісон попереджає, що грибок здатний спровокувати серйозні проблеми з диханням, включаючи напади астми та гострі алергічні реакції, інтенсивність яких залежить від індивідуального стану здоров’я людини.

Реклама

Визначити на око рівень небезпеки конкретного буханця неможливо. За словами експертки, без детального лабораторного аналізу не можна дізнатися, чи виділяє цей різновид грибка мікотоксини, які у деяких випадках можуть призвести навіть до летальних наслідків. Тому ризикувати та вживати такий продукт категорично не варто.

Зі свого боку професор екологічної гігієни Геворк Казанчян разом із колегою наголошують, що певні категорії людей мають бути максимально обережними. Вагітним жінкам, немовлятам, дітям, людям похилого віку, а також усім, хто має слабкий імунітет, слід повністю виключити будь-який контакт із запліснявілою їжею.

Що таке пліснява та чому вона з’являється

Пліснява — це грибкове утворення, яке утворюється та поширюється на різних видах вологих або розкладаються органічних речовин. Це утворення є всюди, однак, воно не завжди ж загрозливим.

Як зазначає Гаррісон, спори є всюди і можуть потрапити в хліб на кожному етапі його обробки. Насправді, ми навмисно вводимо дріжджі (мікроскопічні гриби) в хліб через їхню здатність розпушувати, покращуючи текстуру та додаючи смаку в результаті репродуктивного процесу дріжджів.

Реклама

Хліб покривається пліснявою через мікроскопічні гриби. Дозріваючи, вони випускають у повітря спори, які розлітаються наче насіння кульбаби й заражають усе навколо.

Головна причина появи грибка — це тепло, вологість та неправильне зберігання, які створюють ідеальні умови для розмноження патогенів. Щойно спори знаходять вологу та живильне середовище, вони активуються й починають рости. Саме тому найкращий спосіб захистити хліб від плісняви — тримати його в сухому місці.

Чи можна їсти запліснявілий хліб

За словами Казанчяна, поява цвілі — це явна ознака того, що продукт уже зіпсувався, тому шукати в ньому безпечні місця немає сенсу. Навіть якщо видимий грибок покриває лише невелику ділянку, це зовсім не означає, що у решті буханки її немає.

Ніколь Гаррісон пояснює, що на поверхні ми бачимо лише верхівку айсберга. Основна частина грибка розвивається всередині у вигляді міцелію — мікроскопічної павутинки, яка розростається вглиб хліба наче коріння дерева. Око її не помічає, проте в ураженому місці м’якуш стає дещо щільнішим на дотик.

Реклама

Як запобігти появі цвілі

Зазвичай хліб зберігають при кімнатній температурі, оскільки охолодження призводить до перекристалізації крохмалю в хлібі та його висихання. Фахівці радять заморожувати хліб, який ви не збираєтеся їсти через день-два після покупки, а не охолоджувати його.

За словами експертів, заморожування найкраще підходить для тривалішого зберігання, допомагаючи запобігти псування, зокрема плісняві, та зберігаючи не лише свіжість, але й смак та текстуру.

Зауважимо, нарізаний хліб швидше втрачає свіжість через більшу площу контакту з повітрям, легше псується після відкриття пакування, часто містить більше харчових добавок для збереження м’якості, а також не дає змоги оцінити якість пропікання та структуру м’якуша до придбання. Хоча такий хліб не є небезпечним, цілий буханець може бути кращим вибором для тих, хто хоче максимально натуральний склад і довшу свіжість.

Раніше ТСН.ua писав, що найближчі два-три місяці ціни на хліб в Україні зростуть у межах 5–6%.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів