Одразу мінус 10 років: цю річ повинна мати кожна жінка після 50, щоб мати молодший вигляд

Стилістка назвала предмет гардеробу, який варто мати жінкам після 50 років.
Ми всі хочемо мати привабливий і стильний вигляд, і це зовсім не залежить від віку. Кожна жінка має у своїй скарбничці кілька секретів, як бути молодшою на вигляд – від зміни зачіски до оновлення гардеробу. І саме перегляд свого гардеробу – це найкоротший шлях до молодості та краси. Про це розповідає в коментарі Express засновниця 50 & Fabulous with My Friend Deirdre Дейдра.
Який одяг реально омолоджує жінок після 50: рекомендації стилістки
Дейдра радить усім без винятку жінкам 50-річного віку обов’язково мати у своєму гардеробі сукню.
"Це потрібна річ, яку ви захочете одягати знову і знову. Я завжди кажу – якщо маєте сумнів і не знаєте, що одягнути, вибирайте сукню", – каже стилістка.
Аби сукня мала стовідсотковий ефект, вона має вам подобатися, навіть якщо її фасон не від самої верхівки модного олімпу. Водночас стилістка не радить вибирати мішкуваті й балахонисті наряди.
Вкрай важливу роль відіграє колір вибраної сукні. Зараз у трендах нейтральні монохромні відтінки стилю "тиха розкіш". Що простішим і ненав’язливішим буде колір, то ефектніший вигляд матиме сукня. До такого одягу можна підбирати яскраві деталі, які увиразнюватимуть ваш образ.
Дейдра рекомендує жінкам після 50 кілька варіантів суконь.
- Сукня із запахом та елегантними рукавами довжиною три чверті.
- Сукня-футляр, яку можна носити з кофтою, кардиганом чи блейзером.
- Якщо дозволяє фігура, можна вибирати приталені сукні.
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