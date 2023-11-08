Одразу мінус 10 років: цю річ повинна мати кожна жінка після 50, щоб мати молодший вигляд

Стилістка назвала предмет гардеробу, який варто мати жінкам після 50 років.

Ми всі хочемо мати привабливий і стильний вигляд, і це зовсім не залежить від віку. Кожна жінка має у своїй скарбничці кілька секретів, як бути молодшою на вигляд – від зміни зачіски до оновлення гардеробу. І саме перегляд свого гардеробу – це найкоротший шлях до молодості та краси. Про це розповідає в коментарі Express засновниця 50 & Fabulous with My Friend Deirdre Дейдра.

Який одяг реально омолоджує жінок після 50: рекомендації стилістки

Дейдра радить усім без винятку жінкам 50-річного віку обов’язково мати у своєму гардеробі сукню.

Сукня із запахом і рукавом три чверті / Фото: pixabay.com

"Це потрібна річ, яку ви захочете одягати знову і знову. Я завжди кажу – якщо маєте сумнів і не знаєте, що одягнути, вибирайте сукню", – каже стилістка.

Сукня-футляр / Фото: pixabay.com

Аби сукня мала стовідсотковий ефект, вона має вам подобатися, навіть якщо її фасон не від самої верхівки модного олімпу. Водночас стилістка не радить вибирати мішкуваті й балахонисті наряди.

Приталені сукні / Фото: pixabay.com

Вкрай важливу роль відіграє колір вибраної сукні. Зараз у трендах нейтральні монохромні відтінки стилю "тиха розкіш". Що простішим і ненав’язливішим буде колір, то ефектніший вигляд матиме сукня. До такого одягу можна підбирати яскраві деталі, які увиразнюватимуть ваш образ.

Дейдра рекомендує жінкам після 50 кілька варіантів суконь.

Сукня із запахом та елегантними рукавами довжиною три чверті.

Сукня-футляр, яку можна носити з кофтою, кардиганом чи блейзером.

Якщо дозволяє фігура, можна вибирати приталені сукні.

Одяг, який омолоджує / Фото: pixabay.com

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