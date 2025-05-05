Відро картоплі з кожного куща: перевірений аграрний метод для дійсно рясного урожаю

Як отримати величезний урожай картоплі / © Pixabay

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На розмір картоплі впливає безліч чинників, і один із ключових — грамотне та своєчасне поливання. Від того, коли і скільки ви зволожуєте ґрунт, напряму залежить щедрість врожаю.

Щоб бульби виростали великими й соковитими, важливо не проґавити два вирішальні періоди, під час яких рослина особливо потребує вологи. Саме в ці критичні моменти дуже важливо підливати кущі:

фаза цвітіння;

активне нарощування бульб.

Якщо в ці критичні моменти ґрунт залишиться сухим, сподіватися на добрий урожай годі.

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Тому в спеку краще відкласти всі інші справи й приділити максимум уваги поливанню: щедро зволожте грядки, аби рослини не страждали від нестачі води.

Є ще один важливий момент, який варто врахувати при вирощуванні картоплі — підживлення ґрунту. Багато городників традиційно використовують гній, вважаючи його незамінним. Проте, якщо у вас немає цього органічного добрива, не варто хвилюватися — існують ефективні альтернативи, які нічим не поступаються за результатом.

Досвідчені садівники часто відмовляються від навозу, замінюючи його гірчичним жмихом. Для досягнення найкращих результатів цей жмих змішують із фруктовими та овочевими шкірками, що накопичились за зиму. Така суміш є чудовим стартовим добривом для картоплі, і її рекомендують закладати в кожну лунку під час садіння.

Ще одна важлива деталь, на яку часто не звертають увагу — це сірка. Вона суттєво впливає на розмір і якість бульб, тому варто додавати сульфат амонію по чайній ложці в кожну лунку під час садіння.