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Відро під кущ — і смородина буде солодкою, як мед: розчин для великих та цукристих ягід
Просте підживлення з доступних компонентів може значно покращити смак і розмір смородини.
Смородина — одна з найкорисніших ягід у саду, але не завжди вона радує солодким смаком і великим розміром. Часто кущі дають дрібні або кислуваті ягоди через нестачу живлення, виснаження ґрунту або неправильний догляд. Є простий і доступний спосіб покращити врожайність — натуральний підживлювальний розчин, який вносять прямо під кущ. Такий метод допомагає зробити ягоди більш цукристими, ароматними та соковитими.
Чому смородина стає кислою або дрібною
Основні причини поганого врожаю:
виснажений ґрунт без підживлення;
нестача калію та фосфору;
надлишок азоту — багато листя, але мало ягід;
нестабільний полив;
старіння куща.
Щоб виправити ситуацію, важливо дати рослині збалансоване живлення.
Простий розчин для солодкої та великої смородини
Один із найпопулярніших народних методів — підживлення на основі доступних компонентів, які стимулюють накопичення цукрів у ягодах.
Інгредієнти для розчину:
10 літрів теплої води;
1 склянка деревної золи;
1 столова ложка сульфату калію або замінник — банановий настій;
2 столові ложки цукру, за бажанням, для стимуляції ґрунтової мікрофлори.
Як правильно вносити підживлення. Розчин треба добре перемішати та настояти 2 години. Поливати смородину необхідно лише під корінь: на один дорослий кущ відро розчину. Проводити підживлення варто наприкінці червня та навесні під час формування ягід.
Яка користь розчину для смородини
Зола — джерело калію, який відповідає за солодкість ягід.
Калійні добавки — покращують смак і впливають на розмір плодів.
Органічні компоненти — активують ґрунтові бактерії.
Полив під корінь — забезпечує швидке засвоєння поживних речовин.
У результаті рослина спрямовує сили не на листя, а на формування великих і солодких ягід.