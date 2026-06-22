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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
414
Час на прочитання
2 хв

Відро під кущ — і смородина буде солодкою, як мед: розчин для великих та цукристих ягід

Просте підживлення з доступних компонентів може значно покращити смак і розмір смородини.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Найкраще добриво для підвищення врожайності смородини

Найкраще добриво для підвищення врожайності смородини

Смородина — одна з найкорисніших ягід у саду, але не завжди вона радує солодким смаком і великим розміром. Часто кущі дають дрібні або кислуваті ягоди через нестачу живлення, виснаження ґрунту або неправильний догляд. Є простий і доступний спосіб покращити врожайність — натуральний підживлювальний розчин, який вносять прямо під кущ. Такий метод допомагає зробити ягоди більш цукристими, ароматними та соковитими.

Чому смородина стає кислою або дрібною

Основні причини поганого врожаю:

  • виснажений ґрунт без підживлення;

  • нестача калію та фосфору;

  • надлишок азоту — багато листя, але мало ягід;

  • нестабільний полив;

  • старіння куща.

Щоб виправити ситуацію, важливо дати рослині збалансоване живлення.

Простий розчин для солодкої та великої смородини

Один із найпопулярніших народних методів — підживлення на основі доступних компонентів, які стимулюють накопичення цукрів у ягодах.

Інгредієнти для розчину:

  • 10 літрів теплої води;

  • 1 склянка деревної золи;

  • 1 столова ложка сульфату калію або замінник — банановий настій;

  • 2 столові ложки цукру, за бажанням, для стимуляції ґрунтової мікрофлори.

Як правильно вносити підживлення. Розчин треба добре перемішати та настояти 2 години. Поливати смородину необхідно лише під корінь: на один дорослий кущ відро розчину. Проводити підживлення варто наприкінці червня та навесні під час формування ягід.

Яка користь розчину для смородини

  • Зола — джерело калію, який відповідає за солодкість ягід.

  • Калійні добавки — покращують смак і впливають на розмір плодів.

  • Органічні компоненти — активують ґрунтові бактерії.

  • Полив під корінь — забезпечує швидке засвоєння поживних речовин.

У результаті рослина спрямовує сили не на листя, а на формування великих і солодких ягід.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
414
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