Найкраще добриво для підвищення врожайності смородини

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Смородина — одна з найкорисніших ягід у саду, але не завжди вона радує солодким смаком і великим розміром. Часто кущі дають дрібні або кислуваті ягоди через нестачу живлення, виснаження ґрунту або неправильний догляд. Є простий і доступний спосіб покращити врожайність — натуральний підживлювальний розчин, який вносять прямо під кущ. Такий метод допомагає зробити ягоди більш цукристими, ароматними та соковитими.

Чому смородина стає кислою або дрібною

Основні причини поганого врожаю:

виснажений ґрунт без підживлення;

нестача калію та фосфору;

надлишок азоту — багато листя, але мало ягід;

нестабільний полив;

старіння куща.

Щоб виправити ситуацію, важливо дати рослині збалансоване живлення.

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Простий розчин для солодкої та великої смородини

Один із найпопулярніших народних методів — підживлення на основі доступних компонентів, які стимулюють накопичення цукрів у ягодах.

Інгредієнти для розчину:

10 літрів теплої води;

1 склянка деревної золи;

1 столова ложка сульфату калію або замінник — банановий настій;

2 столові ложки цукру, за бажанням, для стимуляції ґрунтової мікрофлори.

Як правильно вносити підживлення. Розчин треба добре перемішати та настояти 2 години. Поливати смородину необхідно лише під корінь: на один дорослий кущ відро розчину. Проводити підживлення варто наприкінці червня та навесні під час формування ягід.

Яка користь розчину для смородини

Зола — джерело калію, який відповідає за солодкість ягід.

Калійні добавки — покращують смак і впливають на розмір плодів.

Органічні компоненти — активують ґрунтові бактерії.

Полив під корінь — забезпечує швидке засвоєння поживних речовин.

У результаті рослина спрямовує сили не на листя, а на формування великих і солодких ягід.

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