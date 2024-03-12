Відро піску – і земля перетвориться на пухкий родючий чорнозем: як обійтися без сидератів

Після зими ґрунт залишається стиснутим і втрачає багато корисних мінералів і речовин. Тому перед городниками стоїть першочергове завдання – повернути родючість земельної ділянки. Так, якщо восени були посіяні сидерати, тоді хвилюватися немає потреби. А що робити, коли природних розпушувачів на городі немає, а хімію використовувати не хочеться? Досвідчені господарі розкрили секрет, як допомогти ґрунтові стати родючим та пухким. Розповідаємо, що треба робити, щоб земля перетворилася на пухкий чорнозем.

Як зробити ґрунт родючим і пухким: покрокова інструкція

Спочатку треба вибрати правильну сировину для поставленої мети. Для розпушування ґрунту після зими ідеально підійде річковий пісок. Він не тільки зробить землю пухкою, а ще й забезпечить кращу водопроникність ваших грядок. Правильна кількість. Скільки піску необхідно саме для вашої земельної ділянки, залежатиме від щільності ґрунту на ній. Для важкої землі експерти рекомендують вносити 15 літрів піску на один квадратний метр. Спочатку треба розсипати пісок на поверхні, потім добре перекопати земельну ділянку. Після процедури ґрунт варто полити, не шкодуючи води. Альтернативна сировина. Якщо немає піску, не біда, можна придбати у будь-якому аграрному магазині інші засоби для розпушування ґрунту. Наприклад, перліт і вермикуліт чудово розпушать землю, а також наситять її вологою, що вкрай корисно для росту та розвитку городини. Також можна брати дрібний ґравій або доломітове борошно, які збагатять вашу земельну ділянку корисними речовинами. Важливо пам’ятати, що перед внесенням у ґрунт тієї чи іншої сировини треба проконсультуватися зі спеціалістами на предмет потреб саме вашої ділянки. Щоб підібрати оптимальний засіб та склад добрив, які необхідні для отримання максимального врожаю зі свого городу.

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