Прибирання підлоги натуральними засобами

Бо часто навіть після ретельного генерального прибирання підлога виглядає чистою, але бракує того відчуття свіжості та сяйва, яке очікуєш. Готові засоби не завжди виправдовують очікування: ціни кусаються, а ефект — десь на трієчку. Тому господині відкрили свій “народний” секрет ідеальної чистоти.

Секретна зброя для бездоганної підлоги — зовсім поруч, не у шафці під раковиною, а на кухні, на поличці зі спеціями. І це зовсім не якийсь рідкісний інгредієнт, а звичайна мелена кориця, яка робить більше, ніж просто ароматною випічку.

Ця пряність має потужні антибактеріальні властивості — не дарма дачники використовують її на городі, щоб позбутися шкідників. У домашніх умовах, особливо там, де є маленькі діти або тварини, кориця стає справжньою знахідкою: ви знищуєте бактерії без агресивної хімії. Після миття ламінат, лінолеум і плитка виглядають надзвичайно доглянутими, блищать, наче щойно відполіровані воском, а бруд легко відходить, не залишаючи слідів.

Як приготувати ефективний розчин для підлоги

У відро з водою додайте 2 столові ложки звичайного засобу для миття посуду та 2 чайні ложки меленої кориці. Ретельно перемішайте, щоб спеція рівномірно розчинилася. Засіб для посуду відповідає за розчинення жиру та бруду, а кориця виконує роль антисептика і натурального поліролю. Разом вони створюють ідеальне комбо для блискучої та чистої підлоги.

Окремо варто зазначити атмосферу, яку залишає після себе цей розчин. Легкий аромат кориці наповнює дім затишком і теплом — це зовсім не штучний запах “морського бризу”, який часом дратує, а ніжний, природний аромат, що асоціюється з комфортом і рідним домом.

Використовуйте цей простий лайфгак, і прибирання перетвориться на справжнє задоволення!