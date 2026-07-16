В ЄС зробили неочікувану заяву про відставку Федорова з очільника Міноборони

Михайло Федоров.

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Відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони здивувала Європу. Водночас там вважають, що наразі рано робити висновки щодо цього.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв’ю «ЄП».

«Це стало великою несподіванкою. … Іноді зміни (Кабміну — Ред.) потрібні. Звісно, мене найбільше цікавить, хто в Україні відповідатиме за оборону. Ми дуже тісно співпрацювали і досі співпрацюємо з Михайлом Федоровим, особливо після того як він очолив Міноборони», — розповів він.

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За словами Кубілюса, за час роботи Федорова на посаді очільника Міноборони вдалося досягти значних результатів. Водночас єврокомісар наголосив, що робити остаточні висновки щодо його майбутньої ролі поки зарано, адже невідомо, чи отримає він іншу важливу посаду у новому складі Кабінету міністрів.

«Ми ще не знаємо, яким буде склад уряду. Для нас надзвичайно важливо продовжити те, що вже було розпочато, зокрема у питаннях підтримки та фінансування України. 60 млрд — це величезна сума», — зазначив Кубілюс.

Відставка Федорова — що відомо

Увечері 15 липня Михайло Федоров підтвердив, що йде з Міноборони. Він написав прощальний допис, у якому заявив, що для нього було великою честю «служити українському народу на посаді міністра оборони».

Джерела ЗМІ у «Слузі народу» повідомили, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко очолить Міноборони. Подейкують, що за цим призначенням стоїть прагнення президента Володимира Зеленського підвищити ефективність мобілізаційних процесів.

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Водночас у медіа з’явилася інформація, що Зеленський не міг миритися з «війною» між Федоровим і головкомом ЗСУ Олександром Сирським. Джерела у фракції кажуть, що це звільнення «дається дуже непросто» главі державі. Зеленський намагався донести депутатам, що його головний мотив — якось збалансувати відносини армії та уряду.

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