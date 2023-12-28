Відтінки волосся для жінок старше 60 років, що приховують зморшки

Певні відтінки волосся можуть візуально зробити жінку молодшою, а деякі, навпаки, додати їй віку.

Розповідаємо, які відтінки ідеально підходять жінкам старше 60 років.

Теплий блондин

Вважається, що світлі відтінки волосся візуально омолоджують жінок. Проте блонд може бути як теплим, так і холодним, і останній жодним чином не пасуватиме жінкам старше 60 років.

Оптимальним для таких жінок буде блонд із золотавим, мідним і карамельним підтоном.

Теплий блонд

Попелясто-русявий

Власниці світлого від природи або сивого волосся можуть вибирати попелясто-русявий відтінок. Він чудово приховує сивину і має дуже стильний вигляд.

Попелясто-русявий колір

Шоколадний колір

Жінкам-брюнеткам старше 60 років чудово личитиме шоколадний відтінок волосся. Від чорного треба відмовитися, оскільки він підкреслює всі зморшки. Шоколадний відтінок робить образ м'якшим і освіжає колір обличчя. До того ж такий колір набагато легший у догляді, ніж світлі тони, які потребують постійного тонування і фарбування.

Шоколадний відтінок

Карамельний відтінок

М'який карамельний відтінок із бронзовим відливом – ще один вдалий варіант для жінок старшого віку, який надасть волоссю максимально природного вигляду, освіжить та омолодить обличчя.

Бронзова карамель

Правильні відтінки рудого

Багато жінок літнього віку, бажаючи мати молодший та яскравіший вигляд, фарбують волосся в насичений рудий колір. Але він не завжди їм пасує, краще вибирати спокійніші відтінки, наприклад, це може бути каштановий або світлий відтінок із легким рудим відливом.

Рудий відтінок

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