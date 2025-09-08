Відтінки помади, які слід уникати в 30, 40, 50 років, і єдиний колір, що ідеально підійде в зрілому віці

Який відтінок помади підходить жінкам після 50 років / © unsplash.com

Що таке губна помада для жінки? Відповідей на це питання безліч, і мало хто обходиться без цього косметичного засобу. Деякі жінки навіть використовують помаду як єдиний елемент макіяжу — і саме з нею їх можна побачити у “образі”. Помада додає впевненості, робить вигляд більш привабливим та підкреслює природну красу. Але ключовим у цьому всьому є правильний вибір відтінку: ідеальна помада залежить від тону шкіри, кольору волосся та очей, форми губ і, звісно, від віку жінки.

Без сумніву, кожна жінка має носити те, у чому їй комфортно, незалежно від віку, модних тенденцій чи правил. Але якщо ви хочете, щоб помада підкреслювала ваш вік гармонійно, варто дізнатися, які відтінки найкраще підходять для вашого віку.

Чого варто уникати після 30 років

Експерти радять: після тридцяти експерименти з яскравими, фіолетовими відтінками краще відкласти. Ваша краса заграє по-новому з класичними кольорами — червоним, бордовим або нюдовими відтінками, які освіжають і омолоджують обличчя, особливо якщо очі підкреслити більш світлими тонами.

Що стосується текстури, після 30 найкраще підійдуть зволожуючі та напівматові помади. Прозорий блиск підкреслить об’єм губ і додасть свіжості образу. У макіяжі обличчя краще використовувати більше рожевих, аніж оранжевих чи бежевих відтінків.

Чого варто уникати після 40 років

З часом губи втрачають яскравість і змінюють форму, тому візажисти радять жінкам після 40 завжди мати в косметичці помаду червоної гами — від ніжного рожевого та коралового до насиченого бордового чи яскравого алого. Яскраво-червона помада підкреслює контури губ, освіжає обличчя і візуально “стирає” роки.

Що стосується нюдових відтінків, тут важлива обережність: неправильно підібраний нюд може зробити обличчя втомленим і тьмяним. Блиск для губ після 40 років зазвичай не підходить — він не додає свіжості, а лише підкреслює недоліки.

Чого варто уникати після 50 років

Після 50 світлі відтінки помади можуть підкреслити кожну зморшку на обличчі і зробити шкіру блідішою. Занадто темні кольори теж не підходять — вони “забирають” природний об’єм губ, який з віком частково зникає.

Навіть матові помади можуть стати проблемою: вони підкреслюють дрібні зморшки навколо губ і роблять вигляд більш втомленим.

У цьому віці ідеальний вибір — класичний насичений червоний. Він повертає обличчю життєву силу, візуально омолоджує і додає свіжості, підкреслюючи природну красу.