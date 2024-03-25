Зробить вас молодшою: який колір волосся обрати жінкам після 50

Колір волосся може, як омолодити, так і додати віку.

Який колір волосся обратити, щоб виглядати молодшою на кілька років? Це питання актуальне насамперед для жінок старшого віку. Адже вдалий відтінок омолоджує погляд та підкреслює риси обличчя.

У який колір фарбуватися жінкам після 50 та яких відтінків краще уникати - розповідаємо далі.

Як обрати колір волосся за типажем

При виборі відтінку волосся, макіяжу та одягу важливо знати свій тон шкіри. Їх поділяють на три підтона:

холодний,

теплий,

нейтральний.

Як визначити свій підтон

Для цього достатньо подивитися на зап’ястя при денному світлі і визначити колір вен. Якщо вони сині, сірувато-бузкові ー це холодний підтон, а якщо колір віддає зеленим, оливковим ー теплий. Якщо кольори змішані і важко сказати - це, ймовірно, нейтральний підтон.

Якщо за першим способом визначити важко, є ще один - приміряти прикраси з срібним і золотим фінішем. Якщо при золотому відтінку шкіра не блякне, а починає сяяти - підтон теплий. І аналогічно зі сріблом: коли така прикраса додає вашому обличчю красивий контраст і насиченість ー це холодний підтон.

Який колір личить жінкам після 50 років

Телий блонд

Жінкам після 50 варто звернути увагу на світлі відтінки волосся. Саме він здатен "забирати", а не додавати років. Серед іншого, блонд має безліч відтінків, тому обирайте саме той, які підкреслить вашу зовнішність.

Щоб отримати ефект омолодження, варто придивитися до теплих відтінків – медового, пшеничного та бежевого.

Шоколадний

Цей відтінок виграшно дивитиься на брюнетках. Зокрема, він підійте тим, хто звик до темних відтінків, але кардинально змінювати імідж не планують. Перевага цього кольору - за ним легше доглядати, ніж за волоссям світливих відтінків.

Шоколадний колір волосся

Горіховий

Цей колір додасть привабливості власницям теплого кольоротипу шкіри. Його головна місія - максимально освітлити обличчя.

Такий ефект личить жінкам майже будь-якого віку. Фарбування водночас надасть локонам візуального об’єму. Найкращою технікою мелірування волосся на сьогодні вважають балаяж, оскільки саме вона здатна надати образові ефектності та омолодити.

Горіховий колір волосся

Сивий блонд

Після 50 років сиве світле волосся у поєднанні з приємним відтінком блонду виглядатиме максимально природно. Таке фарбування зробить образ більш витонченим та елегантним.

Ознаки невдалого вибору волосся

На жаль, часто невдале фарбування, впливає на весь образ і не те, як вас сприймає суспільство. Є певні ознаки, які визначають, що колір волосся вам не пасує

Сивий колір волосся

Кому не личить блонд

Блонд навряд чи буде до лиця жінкам зі світлою шкірою. Дівчата зі світлими бровами та віями в поєднанні зі світлим відтінком волосся взагалі "загубляться", а обличчя стане бляклим. У такому разі потрібно зробити макіяж яскравішим або взагалі відмовитися від блонду.

Водночас власницям попелястої шкіри не варто зловживати попелястим блондом, тоді як жінкам із жовтуватою шкірою - фарбуватися у золотистий колір.

Колір волосся має бути темнішим або світлішим за тон шкіри. Загалом, чистий блонд мало кому личить, краще подумати про пшеничні й медові відтінки.

Рудий, червоний кольори

Від рудого кольору волосся бажано відмовитися власницям жовтуватого відтінку. Шкіра з рудим волоссям здаватиметься ще жовтішою, що не додасть краси.

Також якщо на обличчі помітні капіляри, а шкіра схильна до почервонінь, краще не фарбуватися в червоний колір. Така комбінація виділить усі ваші почервоніння, зробивши їх іще яскравішими.

Темний колір

Жінкам зі світливим відтінком шкіри краще відмовитися і від темних відтінків. Від цього шкіра стане ще блідішою, а вираз обличчя матиме хворобливий вигляд. На такому обличчі видно всі судини. Крім того, така комбінація зістарює своїх власниць.

Чому жінкам після 50 не варто боятися довгого волосся

Ще донедавна володарки довгих кіс одразу позбувалися їх з настанням певного віку. Жінки в цьому віці відмовлялися від безтурботних хвостиків та обирали зачіски, які потребували укладання й частого підфарбовування. Однак, якщо вам за 50, і ви вважаєте за краще носити довге волосся, не соромтеся робити це.

Довге волосся на жінці

Стилісти зазначають, чим старше ми стаємо, тим менше натуральної олії, яка зволожує волосся, виробляє наша шкіра голови, через що наші кучеряві або сиві пасма стають ще грубішими.

"На допомогу: маска для волосся з кокосового молока і меду. Жирні кислоти кокосового молока проникають у волосся, відновлюючи зволоженість і пом’якшуючи пасма, а вітамін Е ущільнює кутикулу волосся, надаючи йому додатковий блиск. Крім того, зволожуючий мед додатково кондиціонує пасма, щоб вони стали м’якими, блискучими та міцними. Щоб зробити: з’єднайте 1⁄2 склянки кокосового молока з 2 ст. меду. Нанесіть на все вологе волосся; залиште на 15 хвилин, потім змийте. Повторюйте щотижня, щоб продовжити результати", - радять стилісти.

Довге волосся на жінці

Попри це, якщо ви хочете зберегти гарне сиве волоссся, ви повинні пам'ятати, що сивина має тенденцію швидко окислюватися і, як результат, волосся набуває жовтого або помаранчевого відтінку. Його можна нейтралізувати за допомогою кондиціонера з фіолетовим відтінком.

Раніше ми писали, чому волосся після 50 років - більше не табу.

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