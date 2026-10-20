Вікна більше не будуть мокрими: 4 прості способи позбутися конденсату без осушувача повітря

Конденсат на вікнах — як позбутися без осушувача повітря

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З настанням холодів на вікнах дедалі частіше з’являється конденсат. Згодом надлишок вологи може призвести до появи вогкості та цвілі, яка здатна пошкодити майно й негативно вплинути на здоров’я.

Втім, зменшити утворення конденсату можна і без дорогого осушувача повітря. Експерти з догляду за оселею розповіли виданню Express, які прості способи допоможуть впоратися з проблемою.

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Провітрюйте оселю навіть у холодну погоду

Один із найдоступніших способів боротьби з конденсатом — регулярне провітрювання. Як пояснила директорка з маркетингу компанії Anglian Home Improvements Рейчел Манбі, достатньо щодня відчиняти кілька вікон на 10–15 хвилин.

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За її словами, навіть нетривале провітрювання допомагає замінити вологе повітря в приміщенні свіжішим і сухішим. Додатково підтримувати циркуляцію повітря можуть вентиляційні отвори у вікнах.

Керівна директорка клінінгової компанії The Ready Maids Вікторія Гібберт також радить відчиняти вікна приблизно на 10 хвилин одразу після душу, приготування їжі або сушіння одягу в приміщенні.

Вона пояснила, що головне — вивести вологе повітря до того, як воно почне осідати на холодних поверхнях. Таке коротке провітрювання допомагає зменшити накопичення вологи без значних втрат тепла.

Відсуньте меблі від холодних стін

Ще один спосіб запобігти появі конденсату не потребує жодних витрат. Директор компанії Sanctuary Bathrooms і кваліфікований сантехнік Джеймс Робертс рекомендує перевірити, наскільки близько великі меблі стоять до зовнішніх стін.

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За можливості між шафами, диванами, ліжками та стінами варто залишати приблизно 10 см вільного простору.

Річ у тім, що меблі, які щільно прилягають до холодної стіни, перешкоджають циркуляції теплого повітря. Через це за ними може накопичуватися волога, а згодом з’являтися цвіль.

Особливу увагу Робертс радить приділити ванним кімнатам, де волога після душу або ванни може осідати за шафами.

Правильно користуйтеся витяжкою

Зменшити кількість вологи в оселі також допомагає звичайна витяжка. Експерт з енергетики компанії The Solar Co Джордж Пенні пояснив, що найкраще не боротися з конденсатом після його появи, а запобігати накопиченню вологого повітря.

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Він рекомендує користуватися витяжними вентиляторами під час приготування їжі та прийняття душу, а також залишати їх увімкненими ще деякий час після завершення цих справ.

За словами Пенні, такі вентилятори зазвичай споживають лише 5–10 Вт електроенергії, тоді як потужність осушувачів повітря може становити 300–500 Вт.

Менеджер шоуруму та експерт з облаштування оселі компанії Nôsa Ніл Томпсон радить вмикати витяжку у ванній щонайменше за п’ять хвилин до душу та залишати її працювати ще 30 хвилин після.

Водночас після душу він рекомендує тримати двері ванної зачиненими, а вікно або вентиляційний отвір відкрити щонайменше на 15 хвилин. Якщо вікна немає, можна відчинити двері ванної та вікна в сусідньому приміщенні, щоб забезпечити циркуляцію повітря.

Залишайте жалюзі трохи відкритими

Ще одна порада стосується вікон. Технічний менеджер компанії Luxaflex Саймон Браун рекомендує в холодні місяці не закривати жалюзі або віконниці повністю на ніч.

За його словами, невеликий зазор дозволяє теплому повітрю з кімнати циркулювати біля скла. Завдяки цьому температура поверхні вікна залишається стабільнішою, що допомагає зменшити утворення конденсату.

Експерт наголошує, що для цього необов’язково сильніше опалювати всю оселю. Достатньо забезпечити рух теплого повітря поблизу холодного скла.

Нагадаємо, деякі кімнатні рослини можуть допомагати регулювати вологість повітря. Експерт назвав сім видів, які стануть додатковими помічниками в боротьбі з конденсатом.

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