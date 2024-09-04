Вікна будуть чистими до наступного літа: помийте скло цим копійчаним розчином

У вересні багато українських господинь займаються генеральним прибиранням та миттям вікон. Адже треба встигнути зробити все до настання холодної пори. Щоб вікна залишалися чистими упродовж року, кмітливі господині користуються копійчаним розчином. Навіть найдорожчі засоби для миття вікон не мають такого довготривалого ефекту. Розповідаємо, чим треба обробити скло, щоб вікна залишалися чистими до наступного літа.

Яким підручним засобом найкраще мити вікна

Найбільш ефективним для миття вікон буде розчин марганцівки. Щоб приготувати такий миючий засіб, налийте в тазик теплої води, на кінчику ножа додайте марганцівки, щоб рідина вийшла ледь рожевою. Для посилення ефекту додайте ковпачок кондиціонеру для білизни, все ретельно перемішайте.

Як правильно мити вікна марганцівкою

Нанесіть миючий засіб ганчіркою на віконне скло, після чого одразу вимийте чистою водою. Потім витріть вікна насухо чистою ганчіркою із мікрофібри.

Ви одразу переконаєтеся у досконалості такого засобу. Адже марганцівка не лише добре змиває всі забруднення, розчин також має антисептичні властивості. А кондиціонер для білизни створює захисну плівку на поверхні скла, яка надаватиме блиску вашим вікнам та запобігатиме налипанню бруду та пилу.

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