Вікна будуть чистими до самої осені: просто натріть їх засобом із двох інгредієнтів

Чим помити вікна, щоб довго залишалися чистими / © Freepik

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Миття вікон — досить непроста справа, бо їх спочатку треба помити, а потім ще й натерти, щоб до них не прилипав бруд. Досвідчені господині знають, як зробити, щоб скло залишалося чистим до самої осені. Все, що для цього треба, обов’язково знайдеться на вашій кухні. Розповідаємо, як помити вікна за допомогою підручних засобів, чим натерти, щоб до скла не прилипав різноманітний бруд якомога довше.

Чим найкраще мити вікна: підручні засоби, які є на кожній кухні

Оцет. Змішайте сто грамів оцту й триста грамів води, потім перелийте розчин до пляшки з пульверизатором. Розпиліть засіб на скло й ретельно витріть. Після такої процедури вікна будуть чистими й без розводів. До того ж запах оцту відлякуватиме комах, які залишають після себе сліди.

Крохмаль також на відмінно впорається навіть із застарілим брудом на склі. Після такого миття не буде розводів. Розчиніть столову ложку крохмалю в літрі теплої води, нанесіть засіб на скло, залиште, поки він не висохне. Потім приберіть залишки крохмалю зі скла паперовою серветкою.

Нашатирний спирт. Щоб помити вікна таким засобом, треба розчинити 20 крапель нашатирного спирту у пів літрі води. Протріть приготованим розчином скло — від бруду та плям не залишиться й сліду. Така рідина також не залишає розводів на склі.

Чай. Чайним настоєм також добре мити вікна. Зробіть чашку міцного чорного чаю і додайте три столові ложки оцту. За допомогою розпилювача нанесіть мийний засіб на скло, добре протріть ганчіркою і змийте рідину чистою водою. Потім можна натерти скло газетним папером, щоб не було розводів.

Марганцівка. Для миття вікон підійде розчин марганцівки. Треба розчинити засіб у воді, щоб вийшов розчин світло-рожевого кольору. Коли всі кристалики розчиняться, натріть цим засобом вікна.

Чим натерти вікна, щоб сяяли чистотою до глибокої осені

Якщо скористатися цим засобом, вікна будуть чистими упродовж декількох місяців. Все, що треба для його приготування, це два простих інгредієнти. Варто знати, що перед тим, як натирати вікна, їх спочатку треба помити й витерти насухо. Після миття необхідно переконатися, що на склі не залишилося бруду, розводів та слідів від комах.

Щоб приготувати засіб, необхідно взяти столову ложку кондиціонера для волосся та стільки ж гліцерину. Засіб можна придбати в аптеці, він коштує копійки. Перемішайте складники до однорідної консистенції та нанесіть на чисте віконне скло, рівномірно розподіляючи засіб по всій поверхні серветкою з мікрофібри. Ретельно натріть скло тією ж мікрофіброю, не залишаючи розводів. Після такої процедури вікна сяятимуть чистотою до самої осені.

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