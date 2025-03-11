Вікна будуть сліпити своїм блиском: додайте до води один цікавий інгредієнт і помийте скло

Чисті вікна — це не тільки естетика вашої оселі, а й краще освітлення, довший термін служби скла та чудовий вигляд із дому. Для досягнення бездоганної чистоти не потрібно витрачати кошти на дорогі мийні засоби.

Ваші вікна можуть справжньо блищати, як у рекламі засобів для миття скла! Але для такого ефекту не обов'язково купувати спеціалізовані продукти. Все, що вам потрібно, уже є вдома. Наприклад, оцет — він чудово впорається з будь-якими забрудненнями і додасть вікнам блиску. Тільки не використовуйте оцет без розбавлення. Змішайте його з водою в рівних пропорціях і залийте суміш у розпилювач.

Далі дійте за перевіреною схемою: розпиліть засіб, залишіть на 1-2 хвилини, а потім протріть. Якщо результат не ідеальний, повторіть процес. Але важливо не використовувати для цього газету чи старі тканини. Такими матеріалами можна випадково пошкодити скло, а подряпини потім важко видалити. Найкраще придбати спеціальну серветку з м'якої мікрофібри, яка призначена саме для миття вікон, і використовувати її тільки для цієї мети.

Якщо запах оцту вам неприємний, можна замінити його лимоном. Просто вичавіть сік з одного лимона і змішайте з двома склянками води. Для посилення ефекту можна додати столову ложку оцту — він майже не буде відчутний у суміші. Також додайте чайну ложку кукурудзяного крохмалю. Це не тільки зробить очищення більш ефективним, але й запобігатиме розводам та створить на склі антистатичний ефект.

Найкраще мити вікна в похмурі дні або вранці, коли сонце не надто палить. Так засіб не випарується швидко, і ви зможете працювати без поспіху. Зовні скло краще протирати вертикальними рухами, а всередині — горизонтальними. Це не вплине на якість очищення, але допоможе вам помітити розводи, якщо вони з'являться.

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