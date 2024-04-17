Вікна сяятимуть чистотою до самої осені: просто натріть скло цим копійчаним засобом

Вже зовсім скоро Великдень, у всіх українських оселях стартує сезон генеральних прибирань, тому час мити вікна.
Миття вікон – це справа досить клопітка. Треба не лише добре помити їх від кількамісячного бруду, а ще так натерти, щоб вони залишалися чистими до глибокої осені. Досвідчені господині знають, чим натерти скло, щоб воно сяяло цілих пів року. Розповідаємо, яким копійчаним засобом треба натирати вікна і як їх помити без розводів, щоб вони залишалися чистими якомога довше.
Чим натерти вікна, щоб сяяли чистотою до самої осені
Цей диво-засіб для натирання скла – кондиціонер для волосся. Перед тим, як натирати вікна, варто їх добре вимити й витерти насухо. Після миття переконайтеся, що на склі не залишилося бруду, розводів і слідів від комах.
Для натирання віконного скла треба зробити суміш. У чисту пляшку чи будь-яку іншу ємність додайте по одній столовій ложці кондиціонеру для волосся та гліцерину. Все ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Візьміть мікрофібру чи паперовий рушник і нанесіть суміш на віконне скло, розподіливши рідину по всій поверхні. Потім добре натріть скло тією ж фіброю чи рушником, не залишаючи розводів. Ваші вікна після цієї обробки сяятимуть чистотою до самої осені.
Як помити вікна без розводів за допомогою підручних засобів
- Вода й оцет. Треба змішати 50 грамів оцту зі склянкою води, потім пересипати суміш у пляшку з пульверизатором. Розпиліть миючий засіб на вікно і добре витріть скло. Після такого засобу не залишиться розводів, і комахи не будуть залишати на склі сліди, бо оцет відлякуватиме їх.
- Крохмаль. За допомогою цього дешевого засобу можна добре відмити вікна навіть від дуже застарілого бруду. Окрім того, він абсолютно не залишає розводів на склі. Треба розчинити столову ложку крохмалю в літрі теплої води, нанести суміш на скло і залишити до повного висихання. Опісля просто витріть залишки засобу серветкою.
- Нашатирний спирт. Щоб приготувати рідину для миття вікон, розчиніть 15 крапель нашатирного спирту у пів літрі води. Протріть цим розчином скло. Такий засіб абсолютно не залишає на вікнах розводів чи плям.
- Миючий засіб та оцет. Цим розчином дуже зручно мити вікна на кухні, він добре впорається зі слідами жиру та застарілого бруду. Змішайте пів літра води, 70 грамів оцту й чайну ложку будь-якого засобу для миття посуду. Таким розчином добре помийте вікно, потім змийте скло чистою водою і насухо витріть.
- Сіль. Цей засіб підійде, якщо скло не дуже брудне. Для цього варто розчинити дві столові ложки солі у склянці теплої води. Необхідно перевірити, що сіль розчинилася, щоб не пошкодити скло. Таким розчином добре натріть скло і залиште до повного висихання.
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