Вікна сяятимуть чистотою до самої осені: просто натріть скло цим копійчаним засобом

Вже зовсім скоро Великдень, у всіх українських оселях стартує сезон генеральних прибирань, тому час мити вікна.

Миття вікон – це справа досить клопітка. Треба не лише добре помити їх від кількамісячного бруду, а ще так натерти, щоб вони залишалися чистими до глибокої осені. Досвідчені господині знають, чим натерти скло, щоб воно сяяло цілих пів року. Розповідаємо, яким копійчаним засобом треба натирати вікна і як їх помити без розводів, щоб вони залишалися чистими якомога довше.

Чим натерти вікна, щоб сяяли чистотою до самої осені

Цей диво-засіб для натирання скла – кондиціонер для волосся. Перед тим, як натирати вікна, варто їх добре вимити й витерти насухо. Після миття переконайтеся, що на склі не залишилося бруду, розводів і слідів від комах.

Для натирання віконного скла треба зробити суміш. У чисту пляшку чи будь-яку іншу ємність додайте по одній столовій ложці кондиціонеру для волосся та гліцерину. Все ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Візьміть мікрофібру чи паперовий рушник і нанесіть суміш на віконне скло, розподіливши рідину по всій поверхні. Потім добре натріть скло тією ж фіброю чи рушником, не залишаючи розводів. Ваші вікна після цієї обробки сяятимуть чистотою до самої осені.

Як помити вікна без розводів за допомогою підручних засобів

Вода й оцет. Треба змішати 50 грамів оцту зі склянкою води, потім пересипати суміш у пляшку з пульверизатором. Розпиліть миючий засіб на вікно і добре витріть скло. Після такого засобу не залишиться розводів, і комахи не будуть залишати на склі сліди, бо оцет відлякуватиме їх.

Треба змішати 50 грамів оцту зі склянкою води, потім пересипати суміш у пляшку з пульверизатором. Розпиліть миючий засіб на вікно і добре витріть скло. Після такого засобу не залишиться розводів, і комахи не будуть залишати на склі сліди, бо оцет відлякуватиме їх. Крохмаль. За допомогою цього дешевого засобу можна добре відмити вікна навіть від дуже застарілого бруду. Окрім того, він абсолютно не залишає розводів на склі. Треба розчинити столову ложку крохмалю в літрі теплої води, нанести суміш на скло і залишити до повного висихання. Опісля просто витріть залишки засобу серветкою.

За допомогою цього дешевого засобу можна добре відмити вікна навіть від дуже застарілого бруду. Окрім того, він абсолютно не залишає розводів на склі. Треба розчинити столову ложку крохмалю в літрі теплої води, нанести суміш на скло і залишити до повного висихання. Опісля просто витріть залишки засобу серветкою. Нашатирний спирт. Щоб приготувати рідину для миття вікон, розчиніть 15 крапель нашатирного спирту у пів літрі води. Протріть цим розчином скло. Такий засіб абсолютно не залишає на вікнах розводів чи плям.

Щоб приготувати рідину для миття вікон, розчиніть 15 крапель нашатирного спирту у пів літрі води. Протріть цим розчином скло. Такий засіб абсолютно не залишає на вікнах розводів чи плям. Миючий засіб та оцет. Цим розчином дуже зручно мити вікна на кухні, він добре впорається зі слідами жиру та застарілого бруду. Змішайте пів літра води, 70 грамів оцту й чайну ложку будь-якого засобу для миття посуду. Таким розчином добре помийте вікно, потім змийте скло чистою водою і насухо витріть.

Цим розчином дуже зручно мити вікна на кухні, він добре впорається зі слідами жиру та застарілого бруду. Змішайте пів літра води, 70 грамів оцту й чайну ложку будь-якого засобу для миття посуду. Таким розчином добре помийте вікно, потім змийте скло чистою водою і насухо витріть. Сіль. Цей засіб підійде, якщо скло не дуже брудне. Для цього варто розчинити дві столові ложки солі у склянці теплої води. Необхідно перевірити, що сіль розчинилася, щоб не пошкодити скло. Таким розчином добре натріть скло і залиште до повного висихання.

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