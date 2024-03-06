Вікна сяятимуть чистотою кілька місяців: як начисто вимити скло після зими

Ці копійчані засоби допоможуть з легкістю впоратися з брудом та розводами на вікнах.

Так, після зими доведеться добряче постаратися, щоб вікна сяяли чистотою. Але досвідчені господині добре знають, як відмити вікна, щоб до них не липли бруд, пил і не залишалося слідів від води. Це дуже легко зробити за допомогою підручних засобів, які є на кожній кухні. Розповідаємо, як помити вікна, щоб вони сяяли бездоганною чистотою упродовж кількох місяців.

Як вимити вікна після зими, щоб на них не було слідів від бруду й води

Після зими важливо змити увесь бруд та патьоки, що залишилися на вікнах. Для миття найкраще взяти серветку з мікрофібри, мийний засіб, засіб для скла і чисту воду. Спочатку треба добре вимити вікна зсередини. Потім варто змити з рам і вікон надворі увесь бруд, що осів за зимовий період.

Після миття вікон, скло треба обробити спеціальним засобом і натерти сухою мікрофіброю. Ваші вікна сяятимуть чистотою, і на них не залишиться розводів чи патьоків води. А щоб вони довше залишалися чистими, їх можна помити підручними засобами, які напевно є у вас вдома.

Як помити вікна без розводів: скло буте чистим кілька місяців

Щоб позбутися розводів народними методами, спочатку треба добре вимити їх від бруду, що накопичився за зиму.

Вода й оцет. Треба змішати 200 грамів води й 50 грамів оцту. Залийте суміш у пульверизатор і нанесіть на чисте скло. Вікно залишатиметься чистим тривалий час, і до скла не будуть липнути комахи.

Треба змішати 200 грамів води й 50 грамів оцту. Залийте суміш у пульверизатор і нанесіть на чисте скло. Вікно залишатиметься чистим тривалий час, і до скла не будуть липнути комахи. Крохмаль. Звичайний крохмаль не залишає розводів на склі й добре відмиває навіть застарілий бруд на вікнах. Треба розчинити столову ложку крохмалю в літрі теплої води й нанести суміш на вікна, залишити до повного висихання. Потім залишки суміші зітріть сухою серветкою.

Звичайний крохмаль не залишає розводів на склі й добре відмиває навіть застарілий бруд на вікнах. Треба розчинити столову ложку крохмалю в літрі теплої води й нанести суміш на вікна, залишити до повного висихання. Потім залишки суміші зітріть сухою серветкою. Нашатирний спирт. Розчин води й спирту захищатиме ваші вікна від налипання бруду й пилу, а також від слідів води та комах. Треба просто додати 15 крапель засобу в пів літра води і протерти сумішшю сухе скло.

Розчин води й спирту захищатиме ваші вікна від налипання бруду й пилу, а також від слідів води та комах. Треба просто додати 15 крапель засобу в пів літра води і протерти сумішшю сухе скло. Сіль допоможе надати блиску вашим вікнам. Додайте дві столові ложки у склянку теплої води й обробіть цією сумішшю чисте скло. Вікна залишатимуться сяючими й чистими упродовж тривалого часу.

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