Вікна сяятимуть чистотою упродовж 6 місяців: для цього знадобиться один інгредієнт

Навесні господині ретельно вимивають вікна, та за кілька тижнів на них знову з’являються плями, розводи та пил. Однак є простий і доступний спосіб, який допоможе підтримувати вікна в ідеально чистому вигляді упродовж кількох місяців, і для цього не потрібні дорогі хімічні засоби.

Як вимити вікна до блиску, щоб сяяли чистотою цілих пів року

Секрет кришталево чистих вікон – це звичайні чайні пакетики. Щоб приготувати засіб для миття скла, знадобиться лише пара пакетиків чорного або зеленого чаю і трохи окропу. Цей метод стане справжнім порятунком для тих, хто шукає ефективні рішення і хоче зекономити час на прибиранні.

Як використовувати чай для миття вікон.

Заваріть два чайні пакетики в 500 мл окропу і дайте настоятися 5-7 хвилин, щоб чай віддав усі свої корисні властивості. Остудіть настій до кімнатної температури. Це важливо для безпеки рук і щоб не пошкодити скло. Нанесіть чайний розчин на скло м'якою ганчіркою з мікрофібри чи розпилювачем – як вам буде зручніше. Ретельно протріть вікно чистою тканиною круговими рухами або зверху вниз. Важливо використовувати чисту тканину, щоб не було розводів. Наостанок протріть вікна сухою тканиною, щоб прибрати залишки вологи і надати склу бездоганного сяяння.

Чому цей метод миття вікон такий ефективний

Чай має м'які знежирювальні властивості, які допомагають видалити забруднення з поверхні скла. Окрім того, настій чаю допоможе уникнути розводів на склі, так як містить таніни. Ці речовини створюють на склі тоненьку захисну плівку, яка відштовхує вологу і бруд. Якщо ви скористаєтеся таким засобом, ваші вікна будуть не лише ідеально чистими, а й неймовірно блискучими.

До того ж, цей метод абсолютно безпечний та екологічний, бо засіб для миття не містить хімічних чи агресивних складників.

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