338
2 хв

Вікна теплі, а грошей не витрачено: неймовірний трюк, який додає +3° у квартирі чи будинку

Навіть потужне опалення не завжди гарантує справжнє тепло в квартирі, адже протяги з вікон — одна з найпоширеніших проблем взимку. Як її легко й ефективно вирішити.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Простий спосіб утеплення вікон

Простий спосіб утеплення вікон / © pexels.com

Іноді для того, щоб отримати результат, не потрібно складних або дорогих рішень. Навпаки, на практиці саме прості методи працюють найкраще. Представлений спосіб забезпечує стабільне тепло і при цьому не вимагає значних зусиль.

Щоб у квартирі стало тепліше, зовсім необов’язково робити капітальний ремонт. Достатньо перекрити шлях холодному повітрю. Старі дерев’яні вікна, а інколи й нові пластикові, мають слабкі місця по периметру рами. Навіть найтонша щілина працює як маленький холодильник, постійно “витягуючи” тепло з кімнати.

Ми пропонуємо максимально простий метод: знадобляться вата або смужки тканини, трохи господарського мила та вода. Мило розчиняють у теплій воді до густої, клейкої консистенції. Вату або тканину змочують у розчині й щільно закладають у щілини між рамою та стулкою. Мильний розчин одразу виконує дві функції: фіксує матеріал і не пропускає повітря.

Після висихання утворюється рівний шар, який надійно зберігає тепло. Водночас поверхня не пошкоджується: навесні утеплення легко знімається — достатньо злегка змочити смужки водою, і вони відійдуть без слідів фарби чи подряпин.

Після закладення щілин холодне повітря перестає рухатися біля вікон, а радіатори починають працювати ефективніше. Температура в кімнаті вирівнюється — різниця в декілька градусів здається незначною, але взимку це серйозно, особливо з огляду на нульові витрати.

Є й психологічний ефект: коли зникають протяги, приміщення відчувається набагато теплішим. Не холодить по ногах, не тягне біля підвіконня, не виникає бажання постійно підкручувати батареї. Дрібниці? Саме з них складається справжній комфорт у домі.

338
