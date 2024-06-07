Віковий метод, який врятує вас від бідності: як заощаджують гроші японці

Про японський метод економії грошей розповіли в GoBankingRates. Завдяки простому правилу ви зможете навчитися краще управляти своїми фінансами, досягти у сучасному світі більшої фінансової стабільності.

Що таке Какейбо

Какейбо — стародавній японський метод розумного управління грошима, який допомагає формувати ощадне мислення. Книга Какейбо сягає своїм корінням в багатий культурний світ Японії. Її назву можна перекласти як "домашня книга фінансів". Вона з'явилася 1904 року за ініціативи головної журналістки Японії Хані Мотоко.

Замість того, щоб використовувати новітні фінансові програми чи програмне забезпечення, Какейбо відрізняється тим, що вона пропагує практичний підхід до складання бюджету за допомогою ручки і паперу.

Суть Какейбо полягає в тому, щоб на початку кожного місяця планувати, скільки ви збираєтесь витратити і скільки заощадити, а також, що вам потрібно зробити, щоб досягти поставлених цілей. При цьому важливо враховувати кілька основних моментів.

Змістіть фокус на витрати, а не економію

Коли людина думає про економію, то уявляє передусім, від чого їй доведеться відмовитися. Такі думки часто неприємні, а тому довго відкладати гроші в такій ситуації не вийде. Натомість зосередьтесь на покупках, які ви зможете собі дозволити, якщо будете відкладати кошти. Тоді перспектива економії буде привабливішою.

Всі свої витрати записуйте на папері

Заведіть блокнот, в якому будете записувати витрати. При цьому, за методом Какейбо, важливо саме використовувати папір і ручку, а не просто вносити дані в електронну таблицю. Це частина практики, яка допомагає розвивати усвідомленість.

На початку кожного місяця записуйте, скільки у вас є грошей. Враховувати потрібно все: заробітну плату, доходи від власних проєктів, подарунки тощо. Потім від цієї суми віднімайте важливі витрати (їжа, житло, ліки). В результаті у вас вийде сума, яку ви можете заощадити.

Будьте чесні, визначаючи "треба" і "хочу"

Отже, ви вже зрозуміли, скільки коштів у вас залишиться, якщо підрахувати всі важливі витрати. Тепер прийшов час з'ясувати, як їх краще всього використати. Строго слідкуйте за витратами. Коли ви зрозумієте, куди витрачаєте гроші, зможете відокремити "хочу" від "треба". Наприклад, одяг дійсно потрібен всім, але це не означає, що на нього слід виділяти вільні кошти просто зараз. Подумайте про ті аспекти життя, які постраждають, якщо ви чогось не придбаєте. Це допоможе зрозуміти, на чому ви можете заощадити.

Геть картки, привіт готівка

В гаманці сучасного українці скоріше можна побачити багато банківських карток, а не готівку. Через це люди стали менш відповідально ставитися до витрат. Коли ми розплачуємося карткою, то не відчуваємо фізичного розставання з грошима. Спробуйте знімати готівку з банківської карти і розкладати її по конвертах (кожен для різних витрат). Так ви зможете уникнути незапланованих придбань.

Коли завершиться місяць, подивіться, куди пішли кошти, і оцініть свій прогрес. Тут вам знову знадобляться папір та ручка. Проведіть глибокий аналіз, тоді ви зможете побачити всі невдачі та успіхи, а пізніше встановити цілі на прийдешній місяць.

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