Викрутіть шарм на максимум: ці чотири стрижки каре обирають француженки — і не даремно

Француженки володіють сильним природним магнетизмом, який створюють за допомогою деталей. І правильно підібрана стрижка — одна з них. Зараз у Франції особливо популярне каре, яке має витончений і жіночний вигляд. Ось чотири варіанти, на які варто звернути особливу увагу.

La Petit Bob

"Маленький боб" можна назвати найулюбленішою стрижкою молодих дівчат. Хоча вона ідеально підходить будь-якій жінці, незалежно від віку. Ця зачіска відрізняється тим, що волосся зазвичай доходить до нижньою третини обличчя або середини шиї.

Хоча довжина стрижки досить коротка, її можна цікаво стилізувати. Наприклад, обирати пряме або каскадне зрізання. Тут потрібно відштовхуватися від структури та густоти волосся.

Стрижка La Petit Bob / Фото: Фото з відкритих джерел

Також La Petit Bob можна укладати за допомогою брашинку, праски, на бігуді чи плойку. Дуже стильний вигляд матимуть як великі локони, так і гладкі пасма. Така зачіска буде мати чудовий вигляд навіть тоді, коли ви висушите волосся природнім шляхом. Ця форма невибаглива, за що її особливо цінують француженки.

Мікробоб з чубчиком

Якщо ви шукаєте ще коротший варіант каре, обирайте мікробоб. Француженки полюбляють саме зачіску з чубчиком, адже він додає образу легкості, зворушливості та особливої чарівності. При цьому довжина волосся ледве доходить до кінчиків вух. Завдяки цьому на потилиці створюється гарний об'єм.

Мікробоб з чубчиком / Фото: Фото з відкритих джерел

Француженкам особливо подобається мікробоб з густим чубчиком, який доходить до брів, але ви можете обирати й інші варіанти. Більше того, для квадратної чи круглої форми обличчя такий чубчик не підходить. Його краще замінити на чубчик-шторку чи боковий, щоб не обтяжувати зону щелепи.

Каре-метелик

Саме цю стрижку можна назвати мрією будь-якої француженки. Вона практично завжди має чудовий вигляд.

Можна сказати, що це короткий варіант досить популярної стрижки "Метелик", але він має свої відмінні риси. Зокрема, дуже довгий чубчик-шторку, шаруватість.

Каре-метелик / Фото: Associated Press

Така стрижка має молодіжний та легкий вигляд, за що дуже полюбилася зірками. Перепад довжини пасм мінімальний, тому вона досить природня. Ця зачіска підійде як для прямого, так і для кучерявого волосся.

Максі-каре

Довгий варіант каре, адже довжина волосся доходить аж до основи шиї. Француженки обирають цей варіант з градуюванням і чубчиком, щоб отримати додатковий об'єм. Однак, якщо у вас густе волосся, краще робити пряме зрізання, воно буде мати не менш ефективний вигляд.

Максі-каре / Фото: Фото з відкритих джерел

Ця стрижка прекрасно підходить тим, хто любить експериментувати з волоссям. Ви зможете її укладати щодня по-різному: гофре, локони, кіски, пучки, шпильки, обідки тощо.

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