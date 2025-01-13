Вилетять, як "ошпарені", на раз два: фахівці назвали один простий трюк, щоб вигнати тарганів

Існує поширений міт, що таргани з'являються лише у брудних і неохайних домівках, але насправді це не зовсім так. Багато господинь це усвідомлюють, коли на власній кухні знаходять непроханих гостей. Ви можете ретельно підтримувати чистоту у своєму домі, витирати підлогу щодня і не залишати крихт на столі, проте це не завжди запобігає неприємностям.

Щоб позбутися тарганів, люди використовують різні методи: хтось застосовує отруту у кульках, хтось звертається до фахівців для обробки приміщення, а хтось використовує спеціальні олівці від комах, які останнім часом стали популярними. Однак, ці способи можна замінити перевіреними народними методами, які ефективно борються з тарганами.

Щоб позбутися тарганів у домашніх умовах, можна виготовити клейову пастку своїми руками. Хоча такі пастки продаються в магазинах, зробити їх самому зовсім не складно. Для цього вам знадобиться банка або глибока миска, яка буде ловити комах. Середину посудини слід змастити рослинною олією, а на дно покласти цукор, мед або печиво.

Коли таргани відчують запах їжі, вони одразу захочуть спробувати її. Вони потраплятимуть у пастку, де зможуть насолоджуватися ласощами, але вибратись звідти вже не зможуть. Це стане можливим завдяки слизькій поверхні банки чи миски, яку ви змастили рослинною олією. Важливо зазначити, що вершкове масло для цього не підходить, оскільки воно не створює такого ковзання.

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