Вилийте каву в пральну машину і будете здивовані результатом: такого ви ще точно не робили

Чому краще вилити каву в пральну машину? Цей домашній засіб допоможе вирішити проблему вицвітання темного одягу під час прання.

На жаль, чим частіше ви перете свої сорочки, футболки чи джемпера, тим сильніше вони вицвітають. Особливо це проблема стосується тих речей, які мають темний чи чорний колір. Відтінок з часом сірішає або на одязі з'являються світліші смуги. Швидко такі речі опиняються на смітнику або лежать на поличках і залишаються нікому не потрібними.

При цьому буває й таке, що чорні речі викидають практично відразу після першого прання, адже колір сильно вицвітає через використання неправильного порошку або режиму прання.

І ось для того, щоб ваш улюблений одяг зберігав свій блиск та колір, а також слугував довше, можна використати доволі простий, але ефективний спосіб. Можете забути про дорогі хімічні засоби, які негативно впливають на навколишнє середовище, і замість них використовувати просту мелену каву. Такий лайфгак досить популярний в Мережі.

Через високі температури, неправильно підібраний засоби з відбілювачем і часті цикли колірні пігменти в одязі зазвичай розчиняються. Поступово це відбілює волокна, вимиваючи фарбу з тканини.

Якщо ж під час прання налити дві кружки чорної кави прямо в барабан, а потім запустити делікатний режим, можна вирішити цю проблему.

Тільки обов'язково переконайтесь, що в пральній машині лише одяг темного і чорного кольорів, інакше існує ризик фарбування тканини.

Каву можна використовувати для прання чорних речей навіть в тому разі, якщо ви перете їх вручну. Для цього спочатку виперіть одяг за допомогою звичайного мийного засобу, а потім використовуйте каву як ополіскувач.

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