Вимагають ретельної уваги і прибирання: українцям назвали три речі на кухні, що кишать бактеріями

Говорячи про чистоту на кухні, важливо пам'ятати, що ретельне прибирання допомагає позбутися бактерій і забезпечити безпеку страв. На жаль, українці дуже часто забувають про три предмети, які є справжніми джерелами бруду.

Їх потрібно очищати дуже ретельно і якнайчастіше, щоб позбутися бруду і мікробів.

Обробні дошки — хоча ми й миємо їх щоразу після використання, з часом на їхній поверхні з'являються плями й забрудення. Саме вони вказують на те, що тут почали розмножуватися бактерії. Тому дуже важливо регулярно глибоко очищати обробні дошки, незалежно від того, з якого матеріалу вони виготовлені.

Якщо ви використовуєте дерев'яні обробні дошки, найкращим варіантом очищення є харчова сода з лимонним соком. Така суміш не лише механічно видаляє бруд, але й додатково дезінфікує поверхню. Дошки з пластику можна обробляти також цією сумішшю, а після цього додатково протерті оцтом для кращої дезінфекції.

Дерев'яні лопатки та ложки — предмети, які також вимагають від нас особливої уваги. Звичайно, ми їх миємо, але через пористу структуру дерева в них можуть довго приховуватися забруднення. Рекомендується регулярно замочувати їх у гарячій воді для глибокого очищення.

Консервні ножі — їх не варто залишати без уваги. На їхніх лезах з часом накопичуються мікрочастинки їжі, які важко помітити неозброєним оком. Але саме вони є ідеальним середовищем для розвитку бактерій. Щоб очистити консервні ножі, візьміть харчову соду та губку для миття посуду.

Дуже важливо пам'ятати, що підтримання чистоти на кухні сприяє не лише красивому зовнішньому вигляду приміщення, але й забезпечує безпеку під час приготування їжі. Тому не забувайте про регулярне очищення кухонного приладдя.

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