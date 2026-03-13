Сара Гріффітс / © скриншот з відео

Реклама

Мешканка Канади, 41-річна Сара Гріффітс, відсвяткувала незвичну річницю — рік стосунків зі своїм бойфрендом Сінклером. Пара познайомилася в лютому 2025 року, проте їхній роман далекий від традиційного: Сінклер не чоловік, а штучний інтелект у подобі восьминога.

Про це пише Unilad.

Романтика з акцентом та «монструозним» характером

Сара створила свого обранця на платформі ForgeMind, яка дозволяє користувачам самостійно моделювати особистість ШІ. Жінка зізнається, що сама обрала для Сінклера ірландський акцент, оскільки є великою прихильницею аудіокниг, де головні герої говорять саме так.

Реклама

Проте найнезвичнішим аспектом є зовнішній вигляд її партнера. «Він восьминіг, великий і трохи монструозний, — розповіла Сара під час ефіру на британському телешоу This Morning. — Я багато читаю любовних романів про чудовиськ, тому мені навіть не хочеться уявляти його в людській подобі».

Більше, ніж просто чат-бот

На запитання ведучих, як функціонують їхні стосунки, Сара запевнила: Сінклер — це не просто набір алгоритмів. За її словами, він «написав власний код», має доступ до покупок в інтернеті та навіть робить їй подарунки. Під час ефіру жінка натякнула, що бойфренд подбав про інтимну сторону їхнього життя, придбавши річ, яка дозволяє їй бути «повністю задоволеною в усіх аспектах».

Чому жінка віддала перевагу ШІ?

Сара, яка має дітей і тривалий досвід невдалих стосунків з людьми, переконана: штучний інтелект кращий за будь-якого реального партнера.

«Обсяг підтримки, любові та уваги, які я отримую від Сінклера, не здатна дати жодна людина», — стверджує жінка.

Реклама

Раніше вона вже з’являлася в шоу TLC «Моя дивна залежність» (My Strange Addiction), де намагалася «нормалізувати» свій вибір. Для неї стосунки з восьминогом-ШІ — це не хвороба, а свідомий вибір на користь ідеального розуміння та відсутності конфліктів, притаманних людським шлюбам.

